Aeofard reconoce mujeres destacadas de la Fuerza Aérea en el mes de la Mujer

En el marco de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer, la Fuerza Aérea de República Dominicana, a través de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (Aeofard), realizó la entrega de reconocimientos a distinguidas mujeres de la institución, en honor a su dedicación, vocación de servicio y valioso aporte al fortalecimiento institucional.

La actividad fue encabezada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, acompañado de su esposa, María Henríquez de Suárez, presidenta de Aeofard; junto a oficiales generales, miembros del Estado Mayor Coordinador de la institución y damas que integran la asociación.

Durante la ceremonia fueron reconocidas oficiales, alistadas y personal asimilado militar que, con disciplina, compromiso y sentido del deber, contribuyen cada día al cumplimiento de las misiones institucionales y al fortalecimiento de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

La jornada permitió resaltar el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de la institución, así como su liderazgo, entrega y profesionalismo en las distintas áreas de servicio.

Esta iniciativa forma parte de las actividades que desarrolla Aeofard durante el mes de la Mujer, orientadas a reconocer y visibilizar el aporte de las mujeres que integran la familia aérea.