DNCD incauta 700 paquetes de presunta cocaína en el Puerto de Caucedo con destino a Europa

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscaron 700 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, la cual tenía como destino a Europa.

El vocero del organismo antinarcótico, Carlos Devers, dijo que hasta el momento no hay persona arrestada en torno al caso, pero que se continúa con la investigación.

Explicó que el cargamento fue detectado tras una rigurosa labor de inteligencia que permitió perfilar decenas de contenedores en tránsito por el país, y que al inspeccionar una unidad cargada de uvas, las unidades caninas y los equipos de rayos X detectaron imágenes discrepantes, lo que activó de inmediato los protocolos de reacción.

Detalles del hallazgo y ruta logística

Destacó que tras la apertura del contenedor bajo la supervisión de un fiscal, las autoridades hallaron 14 pacas que contenían los 700 paquetes, los cuales estaban forrados con cinta adhesiva y marcada con diversos logotipos para su identificación por parte de las estructuras criminales.

Devers indicó que la investigación preliminar ha revelado una compleja ruta internacional originándose en Chile y transitando por Colombia y Ecuador, tendiendo como punto de interdicción la República Dominicana.

Asimismo, sostuvo que el destino del cargamento Destinos era Bélgica, Alemania, Países Bajos (Rotterdam) y, finalmente, el Reino Unido, donde se planificaba la descarga final según el manifiesto de carga.