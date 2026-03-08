COE mantiene Gran Santo Domingo en alerta amarilla por vaguada; alerta sobre posibles inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene el Gran Santo Domingo y la provincia San Cristóbal en alerta amarilla debido a una vaguada que continúa provocando lluvias en varias zonas del país.

El organismo también conserva el nivel de alerta verde para Monseñor Nouel, Monte Plata, Samaná, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y Puerto Plata.

El COE alertó sobre posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Además, exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, y no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que mantienen

El COE recordó la alerta amarilla se declara cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

A su vez, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros y ráfagas de viento para la tarde y primeras horas de la noche de este domingo.

En las costas atlántica y caribeña, el COE indicó que los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

Inundaciones

Por su parte, la Defensa Civil informó que en el sector Pueblo Nuevo de la provincia María Trinidad Sánchez, se produjeron inundaciones urbanas, por lo que 30 viviendas se encuentran anegadas.