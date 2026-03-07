Policía abate a presunto delincuente buscado por atraco a mano armada en Herrera

La Policía Nacional informó este sábado que abatió a un delincuente por su presunta participación en un atraco a mano armada contra una ciudadana.

El hecho tuvo lugar en el sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

El fallecido fue identificado como Ricardito Jesús Reynoso, alias “Quirino”, de 39 años.

Según la institución, era “activamente buscado” mediante orden de arresto por presunta violación al artículo 379 del Código Penal Dominicano.

De acuerdo con el informe preliminar, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaban labores de patrullaje en la calle 4 del sector Guajimía, en Buenos Aires de Herrera, cuando avistaron a Reynoso.

La Policía indicó que el hombre habría abierto fuego contra la patrulla al notar la presencia de los agentes, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Los agentes repelieron el ataque, resultando Reynoso con heridas de bala. Fue trasladado al Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Según el reporte policial, a Reynoso se le ocupó una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, con dos cápsulas y un cargador con capacidad para 30, la cual portaba sin documentación legal.

La institución del orden señaló que Reynoso era señalado como el presunto responsable de un atraco cometido contra una mujer, a quien habría despojado de sus pertenencias utilizando un arma de fuego.