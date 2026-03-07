El Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta amarilla por vaguada

Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que aumentó a 11 provincias en alerta debido a que se esperan intensos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, a raíz de una vaguada que afecta el territorio nacional.

El organismo dispuso la alerta amarilla para Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal. Mientras que, mantiene en alerta verde a Monseñor Nouel, Monte Plata, Samaná, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y Puerto Plata.

El COE recordó la alerta amarilla se declara cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Asimismo, la entidad advirtió sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en las localidades bajo alerta.

Para la tarde de este sábado, se pronostica que estos aguaceros se tornen más frecuentes e intensos, con sobre Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Elías Piña, Independencia, Barahona, Pedernales, Bahoruco, entre otras cercanas. Dichas precipitaciones, seguirán presentes durante el transcurso de la noche.