¿Quién es Bernie Moreno, el senador estadounidense que visitó la frontera dominicana?

El senador de los Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, recorrió el viernes la frontera dominicana con Haití, donde manifestó su intención en ayudar al gobierno en la protección de los ciudadanos dominicanos.

Bernardo Moreno, nació en Bogotá, Colombia, y a los cinco años se mudó junto a su familia a los Estados Unidos. Posteriormente, a los 18 años de edad, obtuvo la nacionalidad estadounidense.

Tras graduarse de la preparatoria en Fort Lauderdale, Florida, Bernie Moreno asistió a la Universidad de Michigan, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en 1989.

Asimismo, por varios años se desempeñó como fue analista y consultor para el fabricante de vehículos Saturn Corporation. También, trabajó como gerente general de concesionarios de automóviles en Rhode Island y Massachusetts.

De acuerdo al sitio oficial de Moreno, en el año 2005 compró su primer concesionario de automóviles y lo convirtió en uno de los grupos de concesionarios más grandes de Estados Unidos, llegando a emplear a más de 1000 residentes de Ohio.

Además, en 2016, Bernie reconoció el valor y el potencial transformador de la tecnología blockchain, y dedicó gran parte de su tiempo como voluntario y sus inversiones a este sector.

En la política

Moreno ingresó a la carrera política en el año 2021, lanzando una candidatura para senador por Ohio por el partido Republicano. Sin embargo, en 2022 el empresario decidió retirarse de la contienda antes de las primarias republicanas.

Moreno anunció en ese entonces que había suspendido su campaña tras una reunión con Donald Trump.

“Soy un empresario, no un político. Los líderes empresariales reconocen patrones antes de que se produzcan. Tras hablar con el presidente Trump, coincidimos en que esta contienda tiene demasiados candidatos de Trump y podría costarle al movimiento MAGA un escaño conservador”, explicó Moreno en esa ocasión.

En 2023, Moreno anunció su segunda candidatura al Senado. Ganó las primarias republicanas en marzo de 2024, y en las elecciones generales de noviembre, resultó ganador por encima del demócrata Sherrod Brown.

Entre las propuestas controversiales de Bernie Moreno está Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, con la cual busca prohibir la doble nacionalidad en Estados Unidos.