Policía rastrilla arma de fuego a periodistas en cobertura de guardería en SDE

Un oficial de la Policía Nacional rastrilló su arma de fuego a periodistas y camarógrafos que cubrían la guardería “Little Sleps” (Mi Segundo Hogar), donde una profesora es señalada de maltratar a una niña obligándola a comerse su propio vómito.

El caso ha sido divulgado en redes sociales con videos en los que se observa a la cuidadora obligando a la niña, de cuatro años, a ingerir su propio vómito y residuos del piso.

“Trágatelo, trágatelo. Cuidado si lo botas. Cuidado si me vomitas”, se escucha decir a la profesora en uno de los audiovisuales.

Agentes policiales acudieron a la guardería y apresaron a la cuidadora. Decenas de periodistas y camarógrafos también acudieron al lugar para cubrir las incidencias del caso.

Mientras los policías sacaban a la profesora, se registró el altercado. Una pariente de la cuidadora agredió a una periodista, lo que desencadenó el disturbio, según explicó otra periodista a Listín Diario.

“Los policías empezaron a tirar bombas lacrimógenas y agredirnos a nosotros. Hubo uno que se bajó de una camioneta (policial) y nos sobó una arma de fuego”, dijo la periodista.

El caso de la niña ha generado indignación en la sociedad dominicana. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) dijo que la situación ha sido informada al departamento correspondiente “para el abordaje de lugar”.

La directora de la guardería dijo: “Para mí es una situación penosa, ver primero a la niña en esa situación vulnerable, la confianza que los padres depositaron en nosotros y de verdad que no tengo palabas. Yo estoy dando la cara por esa maestra aunque no sea responsable yo directamente, pero asumo dar la cara por el centro, los padres pueden dar testimonio del trato, del amor que reciben los niños aquí”.