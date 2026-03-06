Parqueos públicos: cinco años de una promesa aún sin resultados

El Plan Nacional de Parqueos en Santo Domingo y Santiago, anunciado por el Gobierno en 2021, cumplió cinco años en 2026 sin muestras de grandes resultados.

En medio de la pandemia de la Covid-19, el Gobierno prometió la construcción de 20 parqueos públicos: cuatro en Santiago y 16 en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

Sin embargo, tras cinco años de esa promesa, solo uno de esos estacionamientos está terminado y en funcionamiento: Las Atarazanas, inaugurado en 2021 y ubicado en la Ciudad Colonial.

Otros tres se mantienen en construcción desde hace más de tres años.

La construcción del parqueo “Centro de los Héroes 1” inició en 2022 cuando el presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos del que sería el segundo estacionamiento público del Plan Nacional de Parqueos “Paquéate RD”.

“Centro de los Héroes 1” situado en la intersección de la calle República de Líbano con Paul Harris, estaba previsto su terminación para 2023, pero la obra se ha retrasado por más de dos años.

La inversión en este estacionamiento supera los 400 millones de pesos, según declaró el entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención.

A finales de 2024, Ascención informó que la obra estaría terminada en mayo de 2025, pero a la fecha la construcción aún no concluye y los trabajos se visualizan lentos y con poco personal, según constataron periodistas de Listín Diario.

Mientras que el Parqueo “Centro de los Héroes 2”, ubicado en los terrenos de la misma calle República de Líbano, cerca de la sede central de la Universidad Dominicana O&M, es el segundo estacionamiento en el sector que aún no termina de construirse.

A diferencia del “Centro de los Héroes 1”, el avance de este parqueo es mínimo.

Aunque no se especifica la fecha exacta del inicio de esta obra, en diciembre de 2024 ya estaba en proceso de edificación.

El parqueo “Dirección General de Impuesto Internos (DGII)”, ubicado frente a la sede de la misma institución, es el tercero de los 16 en lista de construcción como parte del plan.

Hasta ayer, obreros trabajaban en la obra, comprobó este diario. De momento, la fecha de entrega para ver los resultados es incierta.

Desorden vial

Es evidente la falta de parqueos públicos en las calles del Gran Santo Domingo. Basta con salir a sectores muy concurridos de la capital o, incluso, a la Ciudad Colonial, para chocar con el desorden vial.

Estudiantes de universidades, empleados de instituciones públicas, visitantes y pacientes de hospitales, así como dueños y empleados de pequeños negocios, se ven obligados a estacionar sus vehículos en espacios públicos.

El propósito del plan era solucionar el desorden del tráfico, la inseguridad y los problemas de movilidad de los ciudadanos, según han explicado autoridades en distintas ocasiones.

Como resultado de esa escasez de parqueos públicos, personas toman la decisión de adueñarse de las calles con la excusa de “ayudar a parquear” o “mantener el orden en las calles” como un negocio para ganar dinero.

A pesar del parqueo “Las Atarazanas”, los conductores de la Ciudad Colonial siguen estacionando sus vehículos en las aceras o en lugares donde está prohibido parquearse, constataron reporteros de este diario.