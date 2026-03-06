COE coloca el Gran Santo Domingo y otras ocho provincias en alerta ante incidencia de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó nueve provincias en el nivel de alerta, tras la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera que provocará aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

El organismo dispuso la alerta verde para el Gran Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y Espaillat.

La condiciones marítimas, según el organismo, permanecen peligrosas en las costas del país (Atlántica y Caribeña), por lo que se instruyó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales.

El COE recordó que la alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), para este sábado desde la madrugada y en el transcurso de las horas matutinas, ocurrirán chubascos dispersos a moderados en ocasiones en poblados de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

Estas precipitaciones comenzarán a extenderse próximo al mediodía hacia Monte Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santo Domingo, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, La Vega y Santiago.