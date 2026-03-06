Alcaldía inicia rescate del Parque Enriquillo

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dejó iniciados este jueves los trabajos de remozamiento del Parque Enriquillo.

Una intervención integral que, según informó, transformará tanto el espacio público como su entorno, con una inversión que superará los 234 millones de pesos.

Durante una actividad realizada en los terrenos del parque, Mejía expresó su satisfacción por el inicio de esta obra y agradeció al presidente Luis Abinader por facilitar los recursos económicos para hacer posible el proyecto.

La alcaldesa dejó en claro que esta intervención ha sido esperada por años por los residentes del sector Villa Francisca y personas que diariamente transitan por la zona.

“El nivel de deterioro que tenía este parque, pues obligaba a rescatarlo, observando todos los detalles que aquí, de manera minuciosa, se ha observado”, comentó.

Asimismo, se explicó que el proyecto contempla la ampliación del parque, así como la renovación del Paseo de Los Lectores, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio y hacerlo más funcional para los ciudadanos.

Además, se construirá una estación para la Policía Municipal y un edificio de servicios que incluirá un salón multiusos junto a un dispensario médico para atender a quienes visiten el lugar.

Está obra también incluirá la renovación de las áreas de juegos infantiles, las cuales estarán divididas en espacios para niños de uno a seis años y de siete a doce años.

Según las autoridades, la intervención busca transformar el parque en un lugar más moderno y seguro, mejorando la experiencia de los usuarios y contribuyendo a revalorizar la actividad comercial en las calles que rodean el área.