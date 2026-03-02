Aerodom descarta impacto directo en vuelos hacia RD por conflicto en Medio Oriente

Aunque el conflicto bélico que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel ha comenzado a generar inquietud en el tráfico aéreo internacional, en la República Dominicana las operaciones aeroportuarias se mantienen sin afectaciones directas desde esa región.

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que, hasta el momento, no existen vuelos regulares ni operaciones chárter procedentes del Medio Oriente hacia las terminales que administra el país.

Luis López, director corporativo de Comunicaciones de Aerodom, explicó que la situación internacional no ha provocado cancelaciones ni alteraciones en rutas hacia la República Dominicana, debido a que actualmente no hay conexiones directas, ni comerciales ni turísticas, desde esa zona en conflicto.

“Nosotros no tenemos vuelos regulares ni tampoco turísticos chárter hasta ahora desde esa región del Medio Oriente”, expresó el ejecutivo, al referirse a las operaciones en los aeropuertos internacionales operados por la concesionaria.

El señalamiento se produce en momentos en que varias aerolíneas del mundo han optado por modificar rutas o suspender vuelos hacia destinos cercanos a la zona de tensión, como medida preventiva ante el agravamiento del panorama geopolítico.

Sin embargo, en el caso dominicano, la ausencia de enlaces directos con esos países ha evitado repercusiones inmediatas en el flujo de pasajeros.

Las autoridades aeroportuarias indicaron que se mantienen atentas a la evolución del conflicto y a cualquier posible efecto indirecto que pudiera impactar el tráfico aéreo global.

Por ahora, las operaciones en los aeropuertos administrados por Aerodom continúan desarrollándose con normalidad, mientras el escenario internacional sigue bajo observación.