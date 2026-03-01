Miedo y silencio dominan en Los Alcarrizos tras el asesinato del cabo de la Policía Nacional

El silencio se nota en las calles del sector Altos de Chavón, en Los Alcarrizos, donde el miedo predomina, tras la muerte del cabo de la Policía Nacional, Carlos Manuel Canario, de 27 años, ocurrida durante un incidente el pasado sábado 28 de febrero, en el centro de diversión El Cabazo.

A pesar de los intentos de reporteros de Listín Diario por obtener testimonios, pocos residentes accedieron a hablar sobre el hecho y quienes lo hicieron, afirman “no haber visto ni escuchado nada” por temor a represalias de bandas delictivas que están en la zona.

Además, vecinos señalaron que los familiares del suboficial se trasladaron al sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, donde residía el agente y donde fue velado previo a su sepelio. En el entorno donde ocurrió el crimen, son evidentes las precauciones de conversación sobre el caso.

Canario recibió varios impactos de bala en la calle Luperón donde se encuentra este centro de distracción y según las informaciones el agente policial fue a ese lugar a compartir con amigos.

Por lo tanto, el centro de diversión El Cabazo permanece cerrado temporalmente tras el hecho, sin que hasta el momento los propietarios hayan ofrecido declaraciones sobre el suceso.

El hoy occiso recibió un impacto de bala exacto que en la región nasal y según informes en la escena del crimen se encontraron 16 casquillos de calibre 9 milímetros.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, Yordan Valdez , de 24 años, mejor conocido como “Yordan” es uno de los presuntos responsables y estaba prófugo de la Policía Nacional, fue abatido por los agentes militares, mientras que otro conocido como “Esmailin” continua siendo buscado por la Policía, tras supuestamente estar implicado en el hecho.

En Altos de Chavón, los residentes denuncian que en los últimos días se ha registrado un incremento de atracos, robos y homicidios, situación que afirman ha generado un clima de inseguridad constante y por eso reclaman mayor presencia policial y patrullaje preventivo en la zona.

El caso del joven agente se suma a otros hechos violentos ocurridos recientemente en el Gran Santo Domingo, entre ellos, el asesinato de Enrique Vladimir Mercedes, registrado la madrugada del sábado en la autopista 6 de Noviembre, la víctima presentaba una herida de bala en la región dorsal derecha, según informó el general Eduardo Escalante Alcántara, de la Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional.

Mientras tanto, las investigaciones de estos casos siguen avanzando y las autoridades buscan a los demás implicados, haciendo énfasis en que estos casos no quedaran impunes.

Hasta el momento, en Altos de Chavón prevalece el temor y el hermetismo ante un crimen que ha estremecido a esta comunidad.