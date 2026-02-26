COE mantiene tres provincias en alerta verde; sistema frontal se aleja de RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que tras la disminución de las lluvias en gran parte del territorio nacional como resultado del alejamiento del sistema frontal, mantiene la alerta a tres provincias.

El organismo indicó que se encuentran en alerta verde las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata. Asimismo, fue descontinuada la alerta verde en Santiago, Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega y Monte Cristi.

El COE recordó que la alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

En la costa Atlántica, desde cabo San Rafael (La Altagracia) hasta cabo Cabrón (Samaná), el COE recomendó permanecer en puerto a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, debido a vientos fuertes y oleaje anormal, mientras que en el resto de la costa pueden navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

“En costa Caribeña, desde Isla Beata (Barahona) hasta Cayo Paisaje (Pedernales), se exhorta a navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. Para el resto de la costa condiciones normales”, precisó la entidad.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), sostuvo que el calentamiento diurno y orográfico, provocarán en ocasiones, algunos aumentos nubosos con chubascos locales y ráfagas de viento, principalmente en sectores de: La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Dajabón y Santiago Rodríguez.