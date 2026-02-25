Investigación Pucmm revela necesidad de estudios avanzados en sistema eléctrico

El equipo de investigación en Resiliencia Energética y Microrredes y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) calificó el apagón general del pasado lunes como una señal de alerta para fortalecer la planificación del sistema eléctrico, no solo desde la perspectiva operativa, sino como un componente central de la política de gestión de riesgos y resiliencia nacional.

Basado en la investigación “Enhancing Climate Shock Vulnerability Assessment with Energy Reliability: A comprehensive case study of the Dominican Republic” realizado en Pucmm y publicada recientemente en International Journal of Disaster Risk Reduction, los investigadores Ramón Emilio De Jesús-Grullón, Rafael Batista, Oscar Atahualpa López y Daritza Nicodemo hicieron un análisis detallado en la frecuencia, duración y naturaleza de las interrupciones y evidenciaron que éstas tienden a concentrarse en territorios con mayores niveles de vulnerabilidad social y exposición climática, amplificando sus impactos.

Los resultados del estudio sugieren el fortalecimiento de la infraestructura de gestión de datos de interrupciones, especialmente considerando que el 36% del total de eventos se deben a causas desconocidas.

Así también, el desarrollo de capacidades de modelamiento, simulación de escenarios y optimización en la asignación de recursos, para identificar con mayor precisión las zonas, circuitos y componentes críticos del sistema. Esta capacidad analítica constituye una condición para priorizar inversiones y diseñar estrategias efectivas de mitigación y adaptación en sectores interdependientes.

En una nota de prensa, los investigadores explicaron que este evento reciente hizo visible lo que normalmente permanece invisible: las redes eléctricas son la columna vertebral de la sociedad moderna y la electricidad está profundamente integrada en cada actividad y proceso económico, hasta convertirse en un insumo esencial para la vida contemporánea.

“No se requiere un desastre de escala catastrófica para evidenciar la fragilidad de las infraestructuras críticas ni los efectos en cascada que pueden afectar la economía, la salud pública, el abastecimiento de agua, las telecomunicaciones y los servicios de emergencia”, explicaron.

En este contexto, la universidad pone a disposición del sector energético nacional su infraestructura de investigación para contribuir a este desafío. La universidad cuenta con el primer laboratorio de simulación en tiempo real y microrredes del país. El laboratorio es una plataforma que permite recrear escenarios de fallas severas y evaluar estrategias de recuperación antes de su implementación en campo, capacidades de simulación avanzada y planificación que pueden ayudar a tomar decisiones sustentadas en evidencias técnicas y análisis prospectivo.