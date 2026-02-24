Conoce las novedades de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo

El 8 de febrero de 2022, el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para iniciar la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

Mil 477 días después será inaugurado por la mencionada administración que aún se mantiene frente al país.

El objetivo de la Línea 2C es impactar y facilitar la vida de los residentes de las zonas ubicadas cercanas a la autopista Duarte, entre ellas Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

El recorrido contará con una extensión total de 7.3 kilómetros y tendrá las siguientes nuevas cinco estaciones: Pedro Martínez, en el kilómetro 9, intersección autopista Duarte con la avenida Los Beisbolistas; Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; 27 de Febrero, en el kilómetro 13; Freddy Gatón Arce, en el kilómetro 14; y Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos.

El recorrido entre las cinco paradas será de diez minutos y habrá trenes cada cuatro minutos en las diferentes estaciones. Además, la institución aseguró que las personas podrán ahorrar varias horas en sus traslados desde sus comunidades.

“Viajes hasta un 60 % más rápidos con ahorro de hasta 2 horas diarias reduciendo el tiempo de traslado de 1.5 horas a solo 30 minutos”, indicaron.

Servicio y horario especial

El servicio de la Línea 2C será gratis durante su primera fase de implementación, que abarca desde el miércoles 25 de febrero hasta Semana Santa, de acuerdo con Metropolitana de Transporte.

En ese sentido, el horario tendrá una forma especial de operar durante la primera fase.

Horario hasta Semana Santa

De lunes a viernes habrá dos horarios, uno desde las 6 hasta las 10 de la mañana y el otro desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.

Los sábados, el Metro abrirá sus puertas a las 6 de la mañana para cerrar a las 10 de la mañana. Sin embargo, volverá a abrir sus puertas a las 12 del mediodía y cerrará a las 4 de la tarde.

Por otro lado, los domingos y días feriados el horario será desde 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Impacto del SIT

El Sistema Integrado de Transporte (SIT) es un plan piloto que se espera tenga diferentes fases, pero que inició funciones el viernes 13 de febrero con la inauguración del nuevo corredor de autobuses de la avenida Independencia.

Se trata de un sistema que posee la idea de lograr que el usuario utilice los servicios de los corredores de autobuses con el Metro y Teleférico de Santo Domingo usando su tarjeta de crédito o débito (sin contacto) por un costo de 35 pesos.

“Con la nueva Línea 2C, los usuarios tendrán hasta 60 % de ahorro en gastos de transporte, gracias al Sistema Integrado de Transporte (SIT), facilitando la movilidad urbana integrada”, aseveró la institución gubernamental.