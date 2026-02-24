Necesitan centro de salud de atención primaria en Hainamosa

El acceso a una salud cercana es uno de los derechos que procuran residentes de Hainamosa, en Santo Domingo Este, con la intención de que se instale en la zona un Centro de Primer Nivel de Atención (CPNA), para garantizar una mejor calidad de vida.

La obra beneficiaría a cerca de 80,000 habitantes de los 22 barrios que integran este sector de la zona Este del Gran Santo Domingo, que muestra un avanzado desarrollo y expansión, rodeado de gente humilde y trabajadora.

“Aquí hay todavía mucha gente humilde y una de las necesidades primarias es la salud y, por lo tanto, poder tener un centro cercano, que atienda a todas estas personas, tanto para una atención primaria como para medicinas”, expresó Juan Linares, sacerdote de la parroquia Domingo Savio Hainamosa, ubicada en la Plaza Educativa Don Bosco.

Esta necesidad fue externada por el religioso junto a la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), personal de la Plaza Educativa Don Bosco y comunitarios de los sectores alrededor del centro, en el encuentro “Listín en el Barrio”, encabezado por el director del periódico, Miguel Franjul, y el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas, donde externaron las principales necesidades que presentan.

Este centro de atención primaria a cargo del Servicio Nacional de Salud (SNS) que ofrezca servicios oportunos de primer nivel en áreas como consulta general, sonografía, farmacia, laboratorio u odontología, supliría una necesidad básica de los residentes y evitaría su traslado a un centro médico de más alto nivel, fuera de la zona.

A fin de garantizar que el propósito de esta obra brinde los beneficios esperados, desde la plaza educativa, los sacerdotes de la orden salesiana se muestran abiertos a dar acompañamiento al Gobierno en la ejecución del centro.

“De parte nuestra, asumir el acompañamiento del funcionamiento de un centro de ese estilo estamos totalmente de acuerdo. Nosotros pudiésemos, con la finalidad de que funcione, que es lo que importa, garantizar la seriedad, los compromisos asumidos y todo eso; estamos de acuerdo con todo eso, porque esa es la perspectiva de la iglesia actualmente”, aseveró el sacerdote, quien tiene 50 años al servicio del país.

Destacó que es misión de la Iglesia Católica estar junto a la comunidad, no solo desde el templo que los acoge y donde se evangeliza, sino salir a las calles y acompañarlos en luchas que beneficien su desarrollo como comunidad y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Niños se divierten en la Plaza Educativa Don Bosco.LEONEL MATOS/LD

Este CPNA complementará el dispensario médico ubicado en la Plaza Educativa Don Bosco, integrada por tres centros educativos, un centro oratorio, una casa de acogida y una parroquia, pero que se queda pequeño para el movimiento de casi 4,000 personas diarias que recorren y habitan estos espacios.

“Tenemos un dispensario escolar, que naturalmente, al moverse una población de casi 4,000 personas internamente, pues tiene un movimiento fuerte y todo lo que puede ser atención a un alumno que le duele la cabeza, otro que tiene fiebre, que se ha roto un brazo, incluso de cuestión de la boca”, agregó el sacerdote Linares.

Aunado a esto, señaló que a nivel interno, les gustaría aumentar la capacidad de su dispensario para los estudiantes y personal, tanto administrativo como docente, con miras a tener sillas de ruedas o más camillas, para estar en la capacidad de brindarles los primeros auxilios, en caso de emergencia.

La petición de un CPNA para Hainamosa es parte de las peticiones realizadas por personal de la Plaza Educativa Don Bosco, ubicada en la localidad, que además urge la ampliación de su verja perimetral para garantizar la seguridad de sus estudiantes y personal.