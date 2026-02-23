Restablecerán electricidad en politécnico de zona Santo Domingo Este

El Departamento de Mantenimiento Electromecánico de la Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar informó mediante un informe técnico que la falta de electricidad en el Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, del Distrito Educativo 10/06, se debe a la ausencia de los cables eléctricos en los registros.

Informaron que en una visita realizada al centro educativo se encontraron los “registros abiertos, sin los cables”, lo que involucra la bomba de agua, las luces perimetrales y el área de la cancha.

El pasado viernes, Listín Diario destacó que los los maestros del politécnico, en la carretera Mella, Santo Domingo Este, denunciaron que llevan dos semanas sin impartir docencia presencial debido al robo del tendido eléctrico.

Los docentes explicaron que las clases se están impartiendo de manera virtual, pero que les preocupa que algunos estudiantes no dispongan de dispositivos electrónicos que les permitan recibir la docencia.

Las autoridades escolares indicaron que esta es la tercera ocasión que sustraen los cables de ese plantel escolar, por lo que consideran que es un tema básicamente de garantizar mayor seguridad para evitar esos robos de los cables del tendido eléctrico.

Según los maestros presentes en el centro, quien robó el cableado es un señor con discapacidad; le falta un brazo y accedió al plantel por la parte trasera, subiendo el muro que divide el politécnico de un espacio al descubierto. Retiró las tapas del tendido que se encontraba de manera subterránea y cortó los cables que daban energía eléctrica a la estructura.

Señalaron que la seguridad de los planteles está a cargo de la Dirección de la Policía Escolar del Ministerio de Educación.

Además, destacaron que realizaron la denuncia formal ante la Policía Nacional.