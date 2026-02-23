Parque de Gracia, una aspiración de Hainamosa

La Plaza Educativa Don Bosco ha albergado los sueños de cientos de niños y adolescentes que entre sus aulas y pasillos han recibido el pan de la enseñanza, convirtiéndose en profesionales guiados por valores cristianos, que hoy sirven a la sociedad.

Sin embargo, estos sueños hoy se convierten en uno en común: hacer de la plaza un Parque de Gracia en Hainamosa, que además de beneficiar a la comunidad educativa, integrada en la actualidad por más de 2,500 estudiantes y 360 colaboradores, sea un epicentro de educación ciudadana en Santo Domingo Este y modelo a seguir para otros centros educativos.

Conformada por el Centro Educativo Salesiano Monseñor Juan Félix Pepén, el Instituto Politécnico Salesiano Hainamosa, el Centro de Excelencia Salesiano profesora Liduvina Cornelio, un centro oratorio y una casa de acogida, esta obra guiada por sacerdotes salesianos urge la ayuda colectiva para brindar mayor seguridad a los alumnos y mejores espacios de esparcimiento y desarrollo para la comunidad.

Así lo describieron la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), personal de la plaza y comunitarios de los sectores alrededor del centro en el encuentro “Listín en el Barrio”, encabezado por el director del diario, Miguel Franjul y el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas, donde externaron las principales necesidades que presentan.

“Tenemos que hacer una verja, aquí se metieron una vez la banda los trinitarios y atacaron incluso a una de las directoras de uno de los centros, cosa peligrosísima, estamos luchando con el gobierno o con quien sea de poder poner una buena verja y tener unos controles y podrá entrar todo el mundo, pero con seguridad”, expresó el sacerdote de la orden salesiana, Juan Linares, rector de la plaza.

Esta verja perimetral, es el punto de partida de las necesidades de la plaza, con una superficie territorial de 111,821.02 metros cuadrados, bordeada por al menos cinco comunidades de Santo Domingo Este que, funcionaría para brindarles mayor seguridad y libre esparcimiento a los estudiantes que entre sus canchas y extensas áreas se desarrollan.

Esta necesidad surge, ante la invasión a la propiedad en que han incurrido algunos vecinos, utilizando la verja existente como pared de refuerzo para sus construcciones, facilitando que terceros accedan desde los techos en horario escolar, agredan a estudiantes y personal del centro y también roben pertenencias de las aulas, como denuncian ha ocurrido anteriormente.

La visión del padre Linares es que esta construcción se realice en material resistente, como blocks de concreto, para que permanezca en el tiempo y brinde la tranquilad que los alumnos necesitan. Aunado a esto, la plaza necesita una red de cámaras de seguridad, que permita monitorear el extenso terreno y sirva como medida preventiva ante cualquier eventualidad, puesto en la actualidad cuentan con 73 cámaras que resultan insuficientes, requiriendo 100 extras para la verja perimetral.

un gran sueño

La visión integral y materialización del gran sueño de los salesianos, contempla los cuatro pilares característicos del Sistema Educativo de Don Bosco, entre estos la casa que acoge; la escuela que educa; la parroquia que evangeliza y el patio donde compartir.

“El sueño de Plaza Educativa Don Bosco es tener aquí un parque educativo, por lo tanto el parque está a disposición de la ciudadanía, de tal manera que se convierta en un centro educativo de la sociedad, no solo escolar, sino de la ciudadanía y para eso montar una serie de programas como una escuela de música, un polideportivo, donde además de jugar hacer concierto para toda esta gente, nosotros quisiéramos tener incluso aquí una ruta para caminar como lugar seguro y que no tengan miedo a que le lleven el celular”, manifestó el sacerdote Linares, que tiene más de 50 años al servicio del país, desde la orden salesiana.

Este parque sería el patio en toda la extensión de la palabra, con espacios de juegos infantiles populares y tradicionales, cafetería para las familias y una ruta en que lugareños puedan caminar con total seguridad.

“Es decir que un fin de semana una familia pueda venir con sus hijos, tener un espacio de juegos infantiles, unos salones donde los adultos juegan, se toman una cerveza, un café y espacios para parqueos de carros”, explicó Linares.

A esto se suma la escuela, obra que realizan en los distintos niveles en que se forman los estudiantes; no obstante, aspiran a una educación integral que contemple formación en música y una escuela de deportes. “No es solamente ya una escuela de asignaturas, sí, una escuela de música o una escuela de ciudadanía, porque aquí se hacen cursos hacia el desarrollo ciudadano; es decir, todo modernizado”, indicó.

Con la materialización del polideportivo en uno de los terrenos sin explotar dentro de la plaza, además de utilizarlo para el beneficio y desarrollo de las destrezas deportivas de los estudiantes, la visión es que sea para toda la comunidad, pudiendo organizar eventos deportivos y a los jóvenes del sector por equipo en distintas disciplinas, dándole la oportunidad de ser parte de un grupo de esparcimiento sano y arrebatarlos de las garras de la calle.

El parque está proyectado para recibir familias, con la finalidad de fomentar la recreación.Leonel Matos

“Nosotros queremos aquí montar campeonatos deportivos para los jóvenes de aquí, pero cuando cada uno tenga su carnet por el cual entra, tiene una disciplina de estar en tal grupo y estoy convencido de que puede ser una ayuda extraordinaria”, destacó.

Precisamente al servicio de la comunidad, ven en la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) y su representante, Dio Astacio, un potencial aliado, ya que como plaza serían el lugar idóneo desde donde se concientice en materia cívica a los munícipes de una de las ciudades que muestra mayor crecimiento y expansión del Gran Santo Domingo.

De igual forma, el mundo empresarial, especialmente de la zona, ya que si la plaza se desarrolla, ellos también se benefician.

“El mundo empresarial, especialmente los que tienen presencia en esta zona, quien debe ser el mejor refuerzo para el buen éxito de este plan ciudadano como compromiso de empresas solidarias, promotoras de bien social, del desarrollo y calidad de vida ciudadana. Ciertamente se verán beneficiados con el progreso de la población en general”, sugieren.

parroquia

La evangelización es un pilar importante en la obra salesiana, una que en la actualidad realizan con limitaciones desde la parroquia Domingo Savio Hainamosa, ya que no tienen un templo con las condiciones adecuadas para seguir llevando el mensaje de Cristo.

“Necesitamos un centro parroquial, incluso, porque lo que tenemos es un salón de usos múltiples”, deploró el sacerdote, al tiempo de señalar que tienen una congregación de al menos 300 fieles de los sectores Ana Teresa Balaguer, Los Pinos e Invicea, principales colindantes de la plaza educativa. Este no es un sueño lejano para los religiosos que dirigen la plaza, puesto cuentan con un edificio que tiene la estructura y capacidad para seguir evangelizando la zona, aunque, necesita readecuación del espacio y recursos para convertirlo en una realidad, por lo que necesitan una mano solidaria para seguir llevando el mensaje y educación en la fe.