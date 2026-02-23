De Eduardo Brito hasta Concepción Bona: Estaciones del Metro con servicio intermitente tras apagón

Tras el apagón nacional registrado este lunes, y luego de que el director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, afirmara que el Metro de Santo Domingo y se encontraba en normal funcionamiento, varias estaciones fueron cerradas y presentaron interrupciones, afectando el tramo oriental de la Línea 2 y 2B del Metro, provocando el desalojo de cientos de pasajeros.

Según reportes de los usuarios y un recorrido realizado por este medio, alrededor de las 6:00 de la tarde, el servicio se encotraba fuera de funcionamiento desde las estaciones Eduardo Brito, Ercilia Pepín, Rosa Duarte, Trina de Moya de Vázquez, hasta la terminal Concepción Bona.

La indignación de los usuarios aumentó tras la evacuación en la estación del Metro Eduardo Brito, ya que los pasajeros denunciaron que personal de la EMT, les aseguró que habría unidades de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) disponibles en el exterior para completar su ruta, sin embargo, al salir, no encontraron el transporte prometido.

Ante la falta de alternativas, los usuarios se vieron obligados a cruzar a pie el puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el puente de la 17.

A esta crisis de transporte se suma el caos vial en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Importantes intersecciones se encontraban sin control de tráfico alrededor de las 5:32 de la tarde, provocando caos de taponamiento y múltiples retrasos en la circulación vial, esto debido a que los semáforos están fuera de servicio en algunas intercepciones de la ciudad, destacándose los puntos de la Av. México con 30 de Marzo, y la Av. Albert Thomas con Padre Castellanos.