Por apagón nacional, Teleférico dispone autobuses de la OMSA para transporte de usuarios

El Teleférico de Santo Domingo ha dispuesto de autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ante el apagón general que ha afectado sus servicios.

Este servicio gratuito está disponible para usuarios que van desde la estación 3 en Sábana Perdida, hasta la estación del Metro Rosa Duarte, en la línea 2 de este transporte.

Según informó personal del teleférico, el servicio de OMSA está disponible desde las 3:00 de la tarde de este lunes y se extenderá hasta que sea restablecida la operatividad del teleférico en la línea que va desde Sábana Perdida, en Santo Domingo Norte, hasta Gualey, en el Distrito Nacional.

En cambio, la línea que van desde Sábana Perdida hasta la avenida Charles de Gaulle se mantiene fuera de servicio y sin servicio de OMSA, sin embargo, se informó que este sistema será restablecido en lo adelante con el sistema de respaldo interno del teleférico.