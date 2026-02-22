Intrant informa rutas alternas en tramo de avenida Núñez de Cáceres por intervención de la Caasd

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) publicó este domingo una lista de rutas alternativas producto de una intervención realizada en la avenida Núñez de Cáceres por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

La Caasd informó por medio de su cuenta oficial de Instagram a la ciudadanía que el trabajo no afectará el servicio de agua potable y agregó que estas labores corresponden a la corrección de una avería en el Sistema Sanitario, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la Red de Alcantarillado.

El bloqueo temporal se encuentra en un tramo de la avenida Núñez de Cáceres que abarca desde la calle Olof Palme a la calle Celeste Woss y Gil en ambos sentidos.

Dicho cierre de la avenida se informó también por la cuenta de Instagram oficial del instituto en la que también suministran las vías que si están disponibles para transitar en la zona ante la intervención.

Historia de Instagram de la Caasd informando sobre la situación.Fuente externa

El organismo del tránsito indicó que las rutas alternas a utilizar son: la calle Olof Palme, la calle Teodoro Chassereau, la calle 27 Oeste, la calle Celeste Woss y Gil y la calle Eugenio Deschamps.

El Intrant recomienda a que los ciudadanos que pasen por el área tomen precauciones y hagan una planificación de sus rutas con anticipación con el propósito de evitar retratos o cualquier tipo de contratiempo. Mientras que la Caasd agradece la comprensión mientras se desarrolla en trabajo de reparación y mejora.