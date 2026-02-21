Se pronostica buen tiempo en el país y chubascos en algunas localidades

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado predominarán condiciones de buen tiempo en la mayor parte del país, sin embargo, habrá algunos chubascos en localidades en el horario matutino con una recomendación de oleaje anormal con dirección al suroeste de la costa caribeña.

La institución reportó que las localidades que presentarían chubascos son La Altagracia, San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Samaná, El Seibo y Hato Mayor.

En la tarde se esperarán condiciones agradables para realizar actividades al aire libre, a pesar de algunas lluvias débiles por la interacción del viento en las zonas de Monte Plata, Monseñor Nouel y otras localidades cercanas a los sistemas montañosos.

Para el domingo, se prevé un buen tiempo con posibilidad de ambiente ligeramente caluroso y lluvias escasas, aunque se dé una vaguada en niveles altos de la troposfera. Por otro lado, el viento del sureste llevará humedad desde el mar Caribe y generará chubascos en las costas de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

“Las temperaturas estarán calurosas durante el día, por efectos del viento predominante del sureste, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas”, señaló el Indomet.

En el Gran Santo Domingo, las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C y las máximas entre 30 °C y 32 °C.