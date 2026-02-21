Celebran quinceaños a veintiún adolescentes de escasos recursos

Veintiuna adolescentes de escasos recursos vivieron el sueño de celebrar sus quinceaños en el Primer Cumpleaños Mágico de Ensueño.

Rose Mary Santana, directora de Rosemary News y organizadora del evento, explicó que la idea no solo nace de una iniciativa de carácter filantrópico-social, sino como un estímulo para las veintiuna quinceañeras, quienes celebraron su cumpleaños de manera colectiva.

“Nuestra emoción en este día es inimaginable. Poder hacer realidad el sueño de estas niñas y también al mismo tiempo que les sirva como un estímulo para seguir comprometidas con su formación educativa no tiene comparación”, expresó Santana.

Rose Mary Santana, directora de Rosemary NewsJorge Martínez

Agregando que, al mismo tiempo, buscan motivar a las adolescentes a que vivan esta etapa, a que cultiven los buenos valores y que su condición social no sea ningún impedimento para que ellas alcancen sus sueños.

Por su parte, Alfredo Hernández Paz, director del Centro Aeronáutico Tripulante VIP, institución que se encarga de la formación de jóvenes azafatas, anunció la entrega de dos becas completas para dos de las cumpleañeras que tengan el sueño de convertirse en profesionales de esta área.

“Es nuestro compromiso social, por eso estamos aquí, celebrando estos quinceaños de estas jóvenes que, aunque viven en humildad, tienen un futuro amplio como el cielo y por eso estamos apoyando este mensaje. Que sigan hacia delante y por eso nosotros vamos a regalar dos becas”, expresó Hernández Paz.

Asimismo, el padre Marcelino Mieses, párroco de la Parroquia Ascensión del Señor del sector Las Cañitas, aseguró que la actividad busca resaltar el valor de las niñas.

“Se persigue destacar el valor humano que tienen estas niñas a través de esta celebración y la importancia que tienen para la sociedad”, expresó Mieses.

Padre Marcelino Mieses, párroco de la Parroquia Ascensión del Señor dándole la bendición a una de las quinceañeras.Jorge Martínez

Además, exhortó a la juventud a perseguir a Dios, luego sus sueños, esforzarse, estudiar y respetar siempre a sus padres.

Celebraron sus quinceaños Arianny Lantigua, Rainielis de la Cruz, Nashla Manzanillo, Wilmelin Feliz, Odil Feliz Meran, Kimberly Pérez, Naomi Parra, Luisanny Polanco Cuevas, Marianny Villafaña, Evangely De Jesús Parra, Odett Santana, Winifer Santos Cordero, Smarjony Sánchez, Marianny Valerio, Marlene Sosa Marte, Crismaily Ventura, Digmary Mejía, Keishaly Alexandra, Iliana Feliz Penson, Crilena Bonifacio y Angely Pérez.

Los padres y familiares mostraron emoción y agradecimiento por la iniciativa de ver a sus adolescentes celebrar tan anhelado sueño.

De igual forma, las adolescentes agradecieron por la oportunidad y definieron la actividad como un “evento de nunca olvidar”.

Una de las quinceañeras.Jorge Martínez

Rose Mary Santana resaltó que la iniciativa fue posible gracias a la colaboración de la Parroquia Ascensión del Señor, Universidad del Caribe (Unicaribe), Banreservas, Gold Pen Reality Group, La Casa de las Quinceañeras y Z-Axis Sports y otros.

Además, de la animación de artistas como Mozart La Para, Vakeró y el producto Mafio.

Indicó que a través de Microsoft y Boston Arts Academy Foundation se entregó computadoras a las adolescentes como parte del proceso.

La actividad se realizó la tarde del sábado en la Escuela Santo Domingo del sector Las Cañitas, Distrito Nacional.