Alemania garantiza apoya al proyecto Ciudad de Ángeles

La Fundación Laso realizó una visita a los terrenos donde emergerá la Ciudad de Los Ángeles, un proyecto que busca mejorar, dignificar y transformar la vida de los animales rescatados de las calles.

La propuesta plantea transformar un total de 469 tareas de tierra que están ubicadas en el Distrito Municipal de San Luis, Santo Domingo Este, en un centro de atención que tratará de ofrecer una solución al abandono, maltrato y desprotección de los animales en el país.

En ese sentido, una de las ideas que posee la propulsora del proyecto, la comunicadora Lorenny Solano, es conseguir apoyo económico de entidades privadas y públicas para así poder terminar de convertir el concepto en una realidad.

Por eso, reveló que Alemania se sumó a la iniciativa como la primera nación que proporcionará apoyo económico para llevar a cabo la construcción de la infraestructura.

“Esta semana estuve almorzando con una amiga, Maike Friedrichsen, la embajadora de Alemania, y es el primer país que dijo ‘nuestro apoyo está garantizado para ese proyecto’. La primera partida de recursos va a venir de Alemania en los próximos meses”, reveló Solano. Las declaraciones de Solano ocurrieron durante una visita de personalidades, medios y entidades gubernamentales a los terrenos donde se levantará la estructura del proyecto.

“El grueso de todo esto está en las edificaciones que nosotros queremos lograr aquí, que vayan a ser atractivo nacional e internacional”, aseguró la comunicadora.

Asimismo, aseguró que la visita realizada en el día de ayer no fue con miras de “dar un primer picazo o inaugurar algo”, sino para que las personas contemplen las condiciones de la zona. Además, Solano desveló que buscan que el Estado haga “lo que le corresponde” durante el inició de las construcciones en el sector. “¿Qué queremos que el Estado haga?

Lo que le corresponde. Carreteras, que nosotros podamos tener agua, electricidad, o sea, que tengamos los servicios básicos correspondientes, lo demás nosotros lo vamos a buscar”, comentó.

un proyecto ambicioso

Elías Cornelio, ingeniero civil encargado de supervisar la obra, comentó que la próxima parada del proyecto es iniciar los trabajos de la primera fase, donde se buscará trabajar en tres partes: operacional, administrativa y memorial.

“Esto va a cambiar, no solo San Luis, quizás no solo Santo Domingo Este, sino en todo el país. Tener temas tan avanzados, tener un lugar como este, que no existe ni siquiera en el Caribe, es algo sumamente interesante”, comentó el ingeniero durante su intervención.

La comunicadora Lorenny Solano, de la Fundación Laso.Fuente externa

Cornelio indicó que la primera fase tendrá un costo aproximado de US$2,470,290,00.

Según un audiovisual mostrado a los asistentes, Ciudad de Ángeles contará con un hospital veterinario, un centro de rescate y albergue, una escuela de adiestramiento y terapia asistida, áreas de recreación, piscina, el primer museo de animales en República Dominicana y un cementerio para que los dueños puedan rendir tributo a sus mascotas fallecidas.

“El proyecto está pensado para hacer las cosas de la manera más correcta posible. Trabajar en algo como esto, que es un sueño y que va a ser un referente en el área del Caribe y de la República Dominicana, es más que satisfactorio”, aseveró.

alianza estratégica

Una de las estrategias utilizadas por la Fundación Laso para financiar el esquema ha sido realizar eventos de impacto mediático, como el Animal Fest en octubre de 2025 que se volverá a llevar a cabo el 3 y 4 de octubre del presente año. Para mayo de 2026 tienen contemplado realizar el Marcha Open 2026, un torneo de golf que será realizado en Playa Nueva Romana y que contempla unir a los participantes con los animales para ser un encuentro “pet friendly”.

Elías Cornelio, ingeniero encargado de supervisar la obra.Fuente externa

En la actividad estuvieron presentes Miguel Franjul, director de Listín Diario; Wendy Noribel Cepeda Polanco, directora del distrito municipal San Luis; Yira Elena Ramonet García, embajadora de Panamá en República Dominicana; mayor general Floreal Tarcicio Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana; Raslan Abu Rukun, embajador de Israel en el país; Elianta Quintero; periodista venezolana; Millizen Uribe, subdirectora del periódico Hoy, entre otros.