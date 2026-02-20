Corredor Independencia moviliza más de 178 mil pasajeros en cuatro días

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) indicó que el Corredor Independencia continúa evidenciando los avances significativos en la transformación del Sistema Integrado de Transporte Público, al registrar la movilización de 178,094 pasajeros entre el 16 y el 19 de febrero de 2026, como parte de su fase de marcha en blanco.

De acuerdo a un comunicado del Intrant, durante este período, la operación inició con 34 autobuses en servicio el día 16, transportando 31,684 usuarios, y fue incrementando progresivamente su capacidad hasta alcanzar 61 unidades en circulación el día 19, cuando se movilizaron 52,160 pasajeros en una sola jornada.

La entidad sostuvo que en total, los autobuses recorrieron 17,586.64 kilómetros, garantizando cobertura, frecuencia y eficiencia en una de las principales arterias viales de la capital.

“Estos resultados reflejan no solo una adecuada planificación operativa, sino también la respuesta positiva de la ciudadanía ante un servicio que apuesta por mayor organización, seguridad y comodidad. El aumento progresivo de autobuses en circulación demuestra la voluntad del Gobierno de fortalecer el transporte colectivo, reducir tiempos de espera y ofrecer una alternativa moderna y digna para miles de dominicanos que dependen diariamente de este corredor”, sostiene el Intrant en el comunicado de prensa.

Asimismo, la institución apuntó que la implementación del Corredor Independencia forma parte de la visión de modernización impulsada por el Gobierno, orientada a transformar la movilidad urbana y mejorar la calidad de vida. Un sistema de transporte más eficiente no solo impacta el desplazamiento diario, sino que dinamiza la economía, reduce la congestión y contribuye a una ciudad más ordenada y sostenible.

“Estos números no son solo estadísticas, sino que, representan una mejora y dignifica el servicio para los miles de dominicanos que confían en el nuevo corredor, siendo este un reflejo de una política pública que prioriza a la gente y apuesta por el progreso colectivo”, puntualizó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.