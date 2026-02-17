Gobierno categorizará y regulará uso de motos y patinetas eléctricas

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que las patinetas y motocicletas eléctricas deberán ser categorizadas para poder regular su uso en las calles del país.

La funcionaria explicó que existen distintos tipos de estos dispositivos, con diferentes velocidades y modalidades, por lo que es necesario establecer una clasificación clara antes de emitir la normativa.

“Deben ser categorizadas, porque hay diferentes tipos de motocicletas o patinetas eléctricas, con diferentes velocidades, que necesitan una regulación específica”, afirmó.

Raful habló tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional.

Detalló que la semana pasada sostuvieron un encuentro con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y con asociaciones de movilidad eléctrica, integradas por importadores y vendedores de estos equipos.

“Si hay algo que quedó bastante establecido en la reunión fue que las mismas deben ser categorizadas, porque hay diferentes tipos de motocicletas o patinetas eléctricas, con diferentes modalidades, diferentes velocidades, que necesitan una categorización para la regulación que el Intrant tiene que realizar”, explicó la funcionaria.

Anunció que este miércoles se realizará una reunión técnica para finalizar la resolución que emitirá el Intrant.

La regulación establecerá cuáles dispositivos deberán usar placas, cuáles podrán ser utilizados por menores de edad, los límites de velocidad y los requisitos exigidos.

“Tenemos una reunión en el Ministerio de Interior y Policía el miércoles para ver si la próxima semana se emite la resolución definitiva por parte del Intrant para poder regular y fiscalizar el uso de las mismas, para ver cuales usan placas, cuales no utilizarían, cuáles pueden ser utilizadas por menores, cuáles no, cual es la velocidad, y que tipo de requisitos se les pide”, explicó.

“Esto se trata de salvar vidas”, expresó la ministra, al señalar que ya se han registrado situaciones de riesgo por el uso inadecuado de estos equipos.

La medida surge en medio de operativos de incautación realizados por las autoridades y de protestas de ciudadanos que rechazan esas acciones.

Se espera que la resolución definitiva sea emitida la próxima semana.

El domingo pasado, personas protestaron por estas medidas en el Parque Independencia y pidieron a las autoridades a que dejen de confiscar las patinetas.

“Le hacemos un llamado a la ministra de Interior y Policía para que autorice a la Policía Nacional detener las incautaciones de patinetas eléctricas en República Dominicana, no solamente a nivel del Distrito, sino en todo el país”, pronunció Raymond Jacquez, uno de los manifestantes.

Calificó como “atropello” las recientes acciones en contra de los usuarios y comerciantes de estos dispositivos, pues, a su juicio, se violentan los derechos constitucionales del libre tránsito y a la propiedad privada inherente de cada dominicano.