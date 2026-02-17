Entregan Premio Nacional de Literatura a Pedro Vergés

La Fundación Corripio, Inc. y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana le entregaron el Premio Nacional de Literatura 2026 al escritor Pedro Vergés, reconociendo así su trayectoria literaria de excelencia y a su invaluable aporte a las letras contemporáneas dominicanas.

Vergés, rumbo a cumplir 81 años de edad este mes de mayo, obtuvo el galardón por la prosa ejemplar que caracteriza su obra, sustentada en un impecable manejo del idioma, así como por su sólida contribución a la literatura nacional a través de obras fundamentales, entre ellas una novela distinguida con dos importantes premios en España. De igual manera, se reconoce la profundidad y rigor de su labor como investigador literario y ensayista, que han enriquecido el pensamiento crítico y la creación intelectual del país.

"La literatura es, en principio, la utilización del idioma con fines estéticos. O, más llana y tradicionalmente dicho, el arte de escribir. Reparemos, sin embargo, en el hecho de que, vista de esa manera, todo el que haya dejado de ser analfabeto (que en nuestro país son ya, por suerte, una gran mayoría) tiene en sus manos la posibilidad de hacer literatura. Parece tonto decirlo. Pero el que sabe escribir ya es, en cierto modo, sin serlo, un escritor", exclamó Vergés a través de un audiovisual.

El escritor recibió el diploma que lo cataloga, y el cheque de dos millones de pesos, de José Luis Corripio Estrada y Ana Corripio, presidente y vicepresidenta de la Fundación Corripio; y el ministro de Cultura, Roberto Salcedo.

"Este premio reconoce excelencia y afirma un principio. La creación literaria requiere instituciones, lectores y políticas que sostengan el libro, la formación y la memoria intelectual del país. Como dijo el novelista inglés, Graham Greene, escribir es una forma de soñar despierto”, manifestó Salcedo al pronunciar las palabras centrales del acto.

El ministro de Cultura manifestó que desde el Gobierno se valora los aportes institucionales realizados por Vérges.

"Fue director en Santo Domingo del Instituto de Cultura Hispánica y ejerció la docencia universitaria. Desarrolló una trayectoria diplomática como embajador y representó a la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos. Posteriormente ocupó el cargo de ministro de Cultura. Esa experiencia aporta una comprensión directa de la cultura como responsabilidad del Estado", resaltó Salcedo.

El jurado estuvo integrado por Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm); el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu); José Altagracia Hazim Torres, rector de la Universidad Central del Este (UCE); el reverendo padre José Luis de la Cruz Sosa, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD); el ingeniero Arturo Del Villar, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec); junto al ministro de Cultura, el doctor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, y un representante de la Fundación Corripio.

Video Transmisión del Premio Nacional de Literatura de la Fundación Corripio



Historia del premio

El Premio Nacional de Literatura, instituido en 1990, ha distinguido a los más relevantes exponentes de las letras dominicanas.

Ese reconocimiento ha sido otorgado, a Joaquín Balaguer y Juan Bosch (1990), Manuel del Cabral (1992), Pedro Mir (1993), Manuel Rueda (1994), Antonio Fernández Spencer (1995), Marcio Veloz Maggiolo (1996), Virgilio Díaz Grullón (1997), Lupo Hernández Rueda (1998), Mariano Lebrón Saviñón (1999), Víctor Villegas (2000), Carlos Esteban Deive (2001), Hilma Contreras (2002), Franklin Domínguez (2003), Andrés L. Mateo (2004), Diógenes Valdez (2005), María Ugarte (2006), Diógenes Céspedes (2007), Bruno Rosario Candelier (2008), José Alcántara Almánzar (2009).

Además de a Mateo Morrison (2010), Jeannette Miller (2011), Armando Almánzar (2012), José Mármol (2013), Tony Raful (2014), Roberto Marcallé Abreu (2015), Ángela Hernández (2016), Federico Henríquez Gratereaux (2017), Manuel Salvador Gautier (2018), Manuel Matos Moquete (2019), León David (2020), Manuel Mora Serrano (2021), Soledad Álvarez (2022), Freddy de Jesús Bretón (2023), Juan Carlos Mieses (2024) y Efraim Castillo (2025).