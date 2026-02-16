Mensajes de WhatsApp revelan amenazas contra joven hallada muerta en una cisterna en Guerra

Mensajes de WhatsApp en los que era amenazada de muerte son parte de las evidencias que analizan las autoridades en el caso de Reinalda Carrasco, de 22 años, encontrada sin vida dentro de una cisterna en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

La información fue ofrecida este lunes por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en su despacho.

“Conforme a las investigaciones preliminares que estamos haciendo, hay mensajes de WhatsApp que indican que él amenazaba a la hoy occisa con matarla, con quitarle la vida”, explicó Pesqueira.

La Policía apresó a tres hombres señalados como presuntos autores del crimen.

Además, activó la persecución de un hombre identificado solo con el apodo de “El Patrón”, quien sería la pareja sentimental de la joven.

Pesqueira indicó que, según los reportes que manejan, “El Patrón” está fuertemente armado, por lo que exhortó a que se entregue por la vía correspondiente.

“Estamos tratando de identificarlo con su nombre, pero ya tenemos informes que nos van a permitir ubicarlo”, afirmó a los periodistas.

Agregó que también están corroborando imágenes con una hermana de la víctima para avanzar en su identificación.

El cuerpo de Reinalda Carrasco fue levantado el domingo por la tarde dentro de una cisterna con el auxilio de personal del Cuerpo de Bomberos.

“Al ser examinado su cadáver presenta un golpe contundente en la frente que le habría provocado la muerte”, precisó Pesqueira.

“Vamos a estar ampliando las investigaciones”, añadió.