Encuentran cadáver de hombre que cayó al río Isabela tras accidente en el puente Jacinto Peynado

La Defensa Civil informó que se pudo recuperar el cuerpo sin vida de un señor que cayó en las aguas del rio Isabela el pasado miércoles, tras un accidente de tránsito en el puente Jacinto Peynado.

Además de miembros de la Defensa Civil, en el operativo participaron bomberos y otras entidades de respuesta a emergencias.

Los restos fueron localizados en aguas del afluente cerca de el sector El Tunel de El Capotillo, Distrito Nacional.

Posteriormente, el cadaver fue entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines correspondientes.

EL ACCIDENTE

Según informaron testigos, el accidente se registró en horas de la mañana del miércoles, cuando presuntamente un vehículo impactó al motor provocando que cayera al agua.

En el siniestro resultaron heridas cuatro personas, además del fallecido.