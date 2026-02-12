Camión perforador provoca avería en línea de 48 pulgadas y afecta el servicio en SDE

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que un camión perforador, sin su permiso, perforó la línea de 48 pulgadas del campo de pozo Los Marenos, que suple de agua potable a más de 15 sectores del municipio Santo Domingo Este.

Una comisión conformada por el director general de la CAASD, ingeniero Fellito Suberví, se trasladó al lugar para evaluar los daños y proceder a la corrección de la tubería, así como establecer las sanciones de lugar a la empresa dueña del camión que provocó la perforación en el sector Villa Liberación.

La Dirección de Operaciones de la entidad adelantó que se determinará cuántos galones de agua se perdieron, y que la empresa responsable deberá pagar por cada galón que esa perforación impidió que llegara a los hogares y comercios de esa demarcación.

“Esta situación que, aunque tenía el permiso de la Alcaldía de Santo Domingo Este, no contaba con la autorización de la Caasd; nos obliga a sacar de servicio el sistema de rebombeo El Tamarindo, lo que afectará el suministro de agua potable este jueves en diversos sectores”, indicó el Departamento de Operaciones de la Caasd en ese municipio.

Entre los sectores afectados están Los Mina, Los Tres Brazos, ensanche Ozama, el hospital San Lorenzo de Los Mina, ensanche Las Américas, Villa Olímpica, Katanga, Los Mameyes, Villa Duarte, Invi de Los Mina, y Respaldo Alma Rosa.