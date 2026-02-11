Inauguran centro de atención psicosocial en la zona norte del Distrito Nacional

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y la Congregación Religiosa Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús pusieron en funcionamiento este martes el Centro de Atención Integral Psicoafectivo Espiritual Madre Asunción.

El centro, ubicado en la calle Domingo Moreno Jiménez del barro Mejoramiento Social, es una iniciativa que procura ofrecer servicios de apoyo en salud mental a residentes de sectores vulnerables del Distrito Nacional.

La terapeuta familiar y de pareja, Balbina Herrera Peña, indicó que el centro contará con profesionales “multidisciplinarios” de distintas áreas, quienes brindarán servicios de psicología, psiquiatría y apoyo emocional. Según indicaron, empezarán a recibir personas en el transcurso de la semana.

“Hasta el momento tenemos tres psicólogos y un psiquiatra quienes van a apoyar el proyecto. Y hasta ahora, pues, no hemos pensado en una suma, porque es más bien dar ese apoyo a la comunidad, entonces, no hemos pensado en nada monetario”, dijo Herrera Peña.

De acuerdo con los organizadores, la puesta en marcha del centro busca responder a la falta de espacios en los barrios que traten la salud mental y a la necesidad de que las personas sean escuchadas en momentos de vulnerabilidad.

“Son barrios vulnerables, donde hay muchas carencias. Y esas carencias, pues, llevan a las personas a sentirse agobiadas o no saber cómo resolver las situaciones. Y ya vemos que muchas veces está atenta contra su vida y la de la familia. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que antes de ellos pensar en hacer cosas inadecuadas, pues que encuentren alquien que los pueda escuchar y darle una salida a sus problemas”, señaló Peña.

Asimismo, el psiquiatra José Mieses Michel afirmó que aunque en el país se habla más de la salud mental, aún falta llevar ese tema a la práctica.

“Se ha hecho mucha conciencia, como nunca antes. Ahora bien, se ha estado hablando, pero a nivel práctico ha faltado el empeño de concretizar esas cosas que se están diciendo. Hay que concretizarlo”, expresó.

Miese Michel destacó que la importancia de la apertura del centro radica en que el plan de un centro de salud no quedó en palabras sino que se materializó.

“La importancia de este evento es que ellos han tomado la medida, lo que hay que hacer lo han hecho, abriendo este centro que da sus primeros pasos y que está llamado a ser un ejemplo para otros sectores”, agregó.

El profesional de la conducta también señaló la necesidad de apoyo institucional para este tipo de iniciativas. “Naturalmente, faltaría que las altas autoridades apoyen estas iniciativas. Yo entiendo que, dada la experiencia del grupo de Don Bosco, van a seguir reclamando que se coloquen recursos en este centro”, sostuvo.

Durante la actividad, solicitaron al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Servicio Nacional de Salud (SNS) la creación de unidades de salud mental, pie diabético y geriatría en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, al considerar que se trata de una necesidad para la población.

Entre los profesionales que estarán ofreciendo atención en el centro figuran la terapeuta familiar y de pareja Balbina Herrera Peña, los psicólogos Altagracia Brand y Leonardo Liriano, y el psiquiatra Secundino Palacios.

Los organizadores informaron que tienen previsto habilitar otro centro de salud mental en el sector María Auxiliadora, para lo cual señalaron que requieren apoyo económico tanto del sector público como del privado para la adquisición de equipos.