Padre denuncia desaparición de su hija de cinco años en Los Alcarrizos desde el 2 de febrero

Un hombre denunció la desaparición de su hija de cinco años y de la madre de la menor, un hecho ocurrido desde el lunes 2 de febrero en el barrio Puerto Rico, municipio Los Alcarrizos, kilómetro 17 de la autopista Duarte.

La madre es Sanon Souverinir Nikerlande, una ciudadana haitiana de 25 años. El padre es Robelin Pérez Geraldo, dominicano de 28 años. El nombre de la niña se reserva por razones éticas.

En declaraciones a Listín Diario este domingo, el padre explicó que la última vez que supo de su hija fue el lunes 2 en la mañana, cuando su madre la retiró temprano de la guardería y desde entonces no se ha tenido contacto con ninguna de las dos.

Relató que, debido a su horario laboral, un día antes, el domingo 1, llevó a la niña a casa de su hermana, como hacía habitualmente. Y el lunes en la mañana, su hermana llevó a la menor a la guardería.

Horas más tarde, la madre acudió al centro infantil y retiró a la niña, explicando que no trabajaría ese día.

El personal de la guardería cuestionó la visita temprana, pero permitió que se la llevara por tratarse de su madre.

“Me lo encontré raro que no fue a trabajar, pero tampoco me preocupé porque es su madre. Y nunca hemos tenido problemas respecto a la niña”, dijo Geraldo a este diario en una llamada telefónica. “No le escribí el lunes”.

El martes, la guardería informó que la madre no llevó nuevamente a la menor. Fue el miércoles cuando el padre intentó comunicarse con ella, sin recibir respuesta.

“Le pongo un 'hey'”, y no me responde”, dijo el padre.

Ante la falta de contacto, familiares del padre acudieron a la vivienda donde residía la madre, ubicada cerca. Encontraron la casa abierta, con la llave sobre una silla, y notaron que la mujer se había llevado su ropa y parte de la ropa de la niña.

Vecinos informaron haberla visto salir en horas de la mañana con dos bultos, según contó su padre. Posteriormente, una amiga de la madre le escribió a Gerlado, indicando que había dejado la vivienda abierta y que podían recoger algunas cosas de la casa.

El padre presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizaron un levantamiento en la vivienda y revisaron cámaras de seguridad de colmados cercanos.

Pérez Geraldo afirmó que no hubo discusiones previas y que llevan casi tres años separados. SeñalMadreó que la madre es de nacionalidad haitiana y no posee documentos.

Indicó que verificaron con contactos en el área migratoria y confirmaron que, por la vía legal, ninguna de las dos ha salido del país ni se encuentra detenida en un centro migratorio.

“Yo quisiera que alguien me diga realmente, porque es que no encuentro una culpa. Con la mama de la niña me llevaba bien. No ha dado ningún problema. Ese es el problema que yo no sé realmente cuál fue el motivo”, dijo.

“No tengo un culpable porque ella es enferma con la niña, ella ama demasiado a la niña y la protege mucho. No sé por qué lo hizo”, prosiguió.

Y agregó: “Le pido a ella que, por favor, escriba, que por algún medio de todo lo que nos están dando el apoyo, se comunique y nos diga cómo está la niña. Yo quiero a mi hija. Yo sé que mi corazón dice que ella no le va a hacer daño porque es que ella la ama mucho”.