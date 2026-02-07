Línea 2C del Metro entra en la recta final y la gente cruza los dedos

La esperada fecha de entrega de la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo vuelve a acaparar titulares.

En septiembre de 2025, el presidente Luis Abinader ya lo había anticipado: febrero de 2026. Sin día exacto.

El jueves pasado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, fue –quizá– algo más preciso: “Todo indica que antes del 27 de febrero estaremos operando la línea 2C del metro”.

De todos modos, la fecha sigue siendo un misterio.

“Ojalá”, responde Nikaury Félix cuando se le menciona la posible fecha de inicio.

“Ya tiene mucho tiempo y no se ha visto el resultado. Si lo van a hacer ahora, está bien, porque hay muchas personas que lo necesitan”, prosigue esta pastelera de 29 años.

Aun así, duda: “Siempre ponen una fecha y al final no terminan a tiempo y vuelven y ponen otra y después otra. Esperemos que esta sea la real”.

La estimación del ministro Paliza no pasa desapercibida. Si el gobierno logra poner el metro en funcionamiento antes del 27 de febrero, el presidente Abinader podría alardear y celebrar la entrega de la obra durante su rendición de cuentas ante la nación. Toca esperar.

"será un buen desarrollo"

Mientras tanto, la obra avanza. Maquinaria pesada, pulidoras, cableado, pintura: obreros siguen afinando detalles técnicos y estructurales en la nueva Línea 2C del Metro, una obra millonaria que, a simple vista, parece estar casi lista, según constató Listín Diario durante un recorrido el viernes por la mañana.

En la estación Pedro Martínez, en el kilómetro 9 y medio de la autopista Duarte –donde inicia la nueva línea– aún se realizaban trabajos mínimos en el exterior de la estructura. En el interior, técnicos de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y Protección Civil supervisaban la estación ya casi equipada.

El nombre rinde homenaje al exlanzador dominicano Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

“Será un buen desarrollo para el municipio que empiece a operar ya el metro”, comenta a Listín Diario Eladio Berroa, motoconchista de 49 años. “Todos estamos a la expectativa de la palabra del señor presidente (Abinader) de que en febrero lo va a inaugurar”.

Para él, la obra traerá más movimiento y oportunidades de trabajo. “Va a haber más flujo de pasajeros, y también para dar un buen servicio a los que se desmontan del metro para llevarlos a sus casas”.

Más adelante, en la estación Freddy Gatón, en el kilómetro 14, un obrero pintaba parte del exterior mientras otros dos trabajaban en el tendido eléctrico por donde correrá el metro. Dentro, técnicos inspeccionaban los torniquetes de acceso.

El nombre rinde homenaje al exlanzador dominicano Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.Listín Diario

Allí ya hay señalizaciones visibles para los usuarios: “Bienvenidos. Horario de operación: lunes a viernes de 6:00 am a 10:30 pm. Sábados, domingos y feriados de 6:00 am a 10:00 pm”.

Son 7.3 kilómetros de extensión y cinco estaciones: Pedro Martínez (kilómetro 9 y medio); Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental); 27 de Febrero (kilómetro 13); Freddy Gatón Arce (kilómetro 14) y Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos).

"ha habido retardos"

El proyecto inició en febrero de 2022, cuando el presidente Abinader dio el primer palazo. En ese momento se anunció que estaría listo en 24 meses, es decir, en 2024, con una inversión superior a los 500 millones de dólares: 396 millones para el metro y 110 millones para la marginal.

Luego, las fechas se movieron. En febrero de 2025, Paliza dijo en redes sociales que estaría terminado a finales de ese año. Tras la prueba dinámica de agosto de 2025, la fecha volvió a ser febrero, pero de este año.

“Ha habido retardos técnicos de la Opret. Pero lo importante es que ya terminen y puedan cumplir la promesa que le han hecho al municipio”, sostiene Berroa.

“Tienen toda la maquinaria y el tiempo para hacerlo. (Solo falta) darle unos retoques al parque y al cuartel (policial). Si se disponen está listo complemente”, añade.

Aunque las estaciones lucen avanzadas, aún hay áreas pendientes.

La vía marginal paralela a la autopista Duarte, de 6.5 kilómetros y tres carriles, no está completamente lista. Tampoco la entrada de Los Alcarrizos, desde Manoguayabo hasta el kilómetro 9. Hay zonas verdes sin terminar, con montañas de tierra y escombros, y partes de la estructura exterior que aún necesitan pintura.

Según el gobierno, esta es una de las inversiones más importantes en transporte público en la historia del país, con un monto de RD$30,000 millones.

“El metro es de alto impacto. Es uno de los principales y más costosos commodities (bien básico) del dominicano”, afirmó el ministro Paliza a Telenoticias, canal 11.

ahorro de tiempo y dinero

Según las autoridades, los usuarios podrían ahorrar hasta un 60% en tiempo y dinero en sus desplazamientos.

Se estima que más de un millón de personas de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos se beneficiarían directamente.

“Perfecto, así me conviene para trasladarme a mi trabajo”, dice Morla entusiasmada. “Gasto menos, obviamente, y llego más fácil a mi trabajo porque me queda ahí mismo”, agrega.