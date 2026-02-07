COE mantiene cuatro provincias en alerta verde por frente frío

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó modificó el nivel de alerta, al colocar cuatro provincias debido a un frente frío que continúa transitando sobre el país, y generando lluvias en varias provincias.

El organismo indicó que se encuentran en alerta verde Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, y Hato Mayor.

Asimismo, estableció que la alerta verde es la que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), dijo que se espera que en el transcurso del día continúen aguaceros dispersos de las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y El Gran Santo Domingo.

Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, por vientos fuertes y olas anormales.