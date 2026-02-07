Clima en RD: Frente frío provocará nublados y lluvias este sábado

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), informó que para este sábado el frente frío continúa transitando sobre el país, extendiéndose desde la porción oriental del país hacia las costas de la región suroeste, mientras se mueve lentamente al este/sureste.

El organismo estableció que como consecuencia de este sistema, el cielo permanece nublado en la mayor parte del territorio nacional. Se espera que en el transcurso del día continúen aguaceros dispersos de las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y El Gran Santo Domingo.

Para el domingo, las temperaturas experimentarán un descenso apreciable, y el viento soplará con una marcada componente norte, acompañado de algunas ráfagas. Mientas que, las lluvias continuarán disminuyendo.

“Las temperaturas estarán frescas y agradables, especialmente la noche, y sobre zonas de montañas y valles del interior del país. Se pronostica que la sensación térmica se torne aún más fría durante el resto del fin de semana, por el paso del frente frío”, indicó el Indomet.

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.