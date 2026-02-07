Alcaldía DN coloca señales para evitar paradas indebidas

El director de Tránsito y Movilidad de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), Darío Domínguez, informó que ante los “estacionamientos indebidos” colocaron señalizaciones en diferentes vías de la ciudad en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Explicó que esas acciones fueron tomadas para que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realice las fiscalizaciones de lugar.

La institución fue consultada por la presente problemática del doble parqueo que se evidencia en las calles de la capital, resultando la obstaculización del paso en calles estrechas.

Periodistas de este medio realizaron un recorrido el pasado jueves por los sectores Miraflores, Los Ríos y zonas de Gascue, en las que constataron que los conductores vulneran la prohibición del doble parqueo y las señales de “no estacionar”.

El trabajo periodístico, señalaba que entre las calles de Miraflores donde se presentan estas violaciones están Mayor E. Valverde, Monseñor Ricardo Pittini, Alberto Peguero y Juan Enrique Dunant, en las que transitar se vuelve un reto por la ocupación de lado a lado.

Asimismo, resalta que en el sector Los Ríos se presenciaron ocupadas las calles Guayubín y Paseo del Yaque, donde se encuentra el Instituto Nacional de la Diabetes (INDEN).

Sin embargo, señaló que en Gazcue, las vías que muestran esa realidad son las vías Francia, Jesús Galván, Manuel Rodríguez Objio y Moisés García.

“Estas calles fueron de las que presentaban más congestionamiento y donde pasar se volvía un desafío por los vehículos que obstaculizaron el tránsito”, señala el reportaje.

fideicomiso estatal parqéate rd

El fideicomiso estatal Parquéate RD informó que, a partir del 4 de agosto de 2025, los conductores que estacionen sus vehículos de forma indebida en el Distrito Nacional deberán asumir los costos operativos por concepto de remolque, traslado, custodia y retención, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 63-17.

Quienes incumplan con las normativas de parqueo pagarán una sanción de RD$5,000, distribuidos en RD$1,000 correspondiente a la multa por concepto de infracción aplicada por la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y RD$4,000 a los costos operativos de grúa, traslado y custodia, según se explicó a través de un comunicado de prensa.

También informó a la ciudadanía que puede utilizar parqueos privados de uso público disponibles en puntos claves del Polígono Central, como son las calles Tetelo Vargas (Naco), avenida Fantino Falco, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, DC Parking entre las vías Andrés Julio Aybar y avenida Abraham Lincoln.

De igual forma, Parqueate RD ofrece un espacio en Atarazana de estacionamientos de 2 mil metros cuadrados, con un área que consta de 4 niveles y capacidad de 49 parqueos por nivel, ascendente a un total de 196 parqueos, los cuales tienen una dimensión de 2.5 metros de ancho por 5 metros de largo.