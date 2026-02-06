Persisten estacionamientos en entorno de parques en el Distito Nacional

A más de una semana de quejas, persisten los estacionamientos en los alrededores de diferentes parques del Distrito Nacional por parte de choferes del transporte público, pese a que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) advirtió que enfrentaría esa práctica.

Los parques del Distrito Nacional, concebidos como espacios de recreación para los ciudadanos, continúan siendo utilizados como parqueos y paradas improvisadas por choferes de distintas rutas del transporte público, como hacia Invivienda y Villa Altagracia, situación que provoca taponamientos en las vías circundantes.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, aseguró recientemente que buscaría una solución a esa problemática sin perjudicar el servicio de transporte público.

Mientras la Digesett advirtió que realizaría fiscalizaciones para frenar el uso indebido de los parques como estacionamiento en sus alrededores.

Sin embargo, ante la situación que aún persiste, ni la ADN ni Digesett han estado presentes para retirar los vehículos estacionados en estos espacios.

Parques como el Braulio Álvarez, Enriquillo, el de la avenida Mella y la plazoleta José Francisco Peña Gómez continúan siendo señalados por comunitarios como puntos críticos, donde la presencia constante de unidades del transporte público afecta la tranquilidad del entorno, la limpieza y el libre tránsito peatonal.

Los choferes situados en el parque Braulio Álvarez, consultados por Listín Diario, explicaron que el personal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se ha presentado únicamente para realizar revisiones técnicas, como el chequeo de las gomas y las condiciones en general de los vehículos, sin aplicar ninguna multa por estar estacionados en esa zona.

Entretanto, los residentes coinciden en que “no es el ambiente adecuado que debe percibirse en un parque”, al tiempo de advertir que el uso de estos espacios como parqueos genera taponamientos, riesgos de accidentes y un progresivo deterioro ambiental.