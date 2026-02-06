COE amplía a cinco provincias en alerta por vaguada y frente frío

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), amplió a cinco provincias en el nivel de alerta debido a la interacción de una vaguada prefrontal localizada próximo a la porción oriental del país con un sistema frontal ubicado sobre territorio dominicano.

El organismo dispuso el nivel de alerta verde para las provincias Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, y Samaná.

Asimismo, establece que la alerta verde es la que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), explicó que durante la tarde y noche de este viernes, el territorio nacional estará bajo la incidencia de una vaguada prefrontal y un sistema frontal, creando las condiciones para que se presenten nublados con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento.

Estas condiciones se presentarán en localidades de Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal, entre otras zonas cercanas. El resto del territorio dominicano, permanecerá con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.