Cementerio de Los Mina: Usan panteones como zafacones

“Se está trabajando en un plan de relanzamiento del cementerio”, “se realizan jornadas de limpiezas” y “la responsabilidad es de las personas que cuentan con nichos en el lugar”, son algunas de las respuestas que se reciben de diversos empleados públicos al cuestionarlos sobre el estado de los cementerios.

Sin embargo, al momento de recorrer estos camposantos la realidad que se observa es opuesta a las reacciones que se obtienen.

El sector Los Mina fue visitado por la serie de reportajes del Listín Diario realizados en diversos cementerios del Gran Santo Domingo. Al ingresar a este camposanto se nota un panorama peculiar que anteriormente no se había dado: una entrada controlada por los empleados del lugar. Según explicaron, esto se debe a que el nivel de delincuencia en la zona los llevó a adoptar medidas de seguridad.

Expresaron que personas irrumpen el cementerio para vandalizar e irrespetar el espacio fúnebre, lo cual se evidencia al ingresar y observar grafitis, botellas de bebidas alcohólicas, objetos como almohadas, ropa y zapatos que son elementos impropios del espacio.

Los nichos abiertos es una escena común en el cementerio de Los Mina.LEONEL MATOS/LD

No obstante, llama la atención que se reconozca esta realidad, pero esos objetos se observen en el lugar, formando parte del espacio cual decoración.

A medida que un equipo de este medio se adentró en el camposanto, los nichos abiertos y desprendidos brindan la bienvenida, un mal presente en otros cementerios visitados.

Pero una condición distinta a otros camposantos se percibió en el Cementerio de Los Mina, donde no cuentan con zafacones. Los nichos y panteones son usados para depositar desperdicios.

Plásticos, restos de alimentos, piezas de ropa y cajas de cigarrillos son parte de los contenidos de los nichos junto a un gran cúmulo de escombros, que no solo se observan dentro de estos huecos, sino también alrededor de gran parte del cementerio.

Los espacios habilitados para entierros se usan como zafacones.LEONEL MATOS/LD

Durante el recorrido realizado, se observaron condiciones que indican el descuido de quienes deben garantizar el buen estado de los espacios públicos, los cuales contrastan con las declaraciones de empleados que aseguran que se realizan limpiezas y que la maleza que recubre gran parte del lugar es porque “crece rápido”, mas no tiene que ver con la falta de acción institucional.

¿Qué dicen las autoridades?

Los empleados indican que la actual administración del ayuntamiento cuenta con un plan que prevé ofrecer a los residentes del sector un cementerio con las condiciones dignas que merecen.

Ante esta situación, se procuró conocer la posición del alcalde Dio Astacio, sin embargo, solo se pudo contactar a otros representantes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (SDE), quienes informaron que se cuenta con un proceso de remodelación del cementerio Cristo Salvador para posteriormente intervenir Los Mina.

Asimismo, indicaron que aunque las tumbas se limpien, cada ciudadano es responsable de su nicho.