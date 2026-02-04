Dos cementerios municipales de Santo Domingo Oeste muestran falta de atención

Los cementerios están concebidos como espacios de reflexión, respeto y memoria; sin embargo, en el municipio Santo Domingo Oeste, ese objetivo parece haberse desvanecido con el paso del tiempo. Los camposantos de Hato Nuevo y Herrera son parte de un escenario marcado por la falta de atención y el deterioro de sus instalaciones.

Durante un recorrido por estos cementerios se evidenciaron señales de un abandono que contrasta con la solemnidad que caracteriza a este tipo de espacios.

La ausencia de mantenimiento y el descuido general convierten ambos camposantos en un reflejo de la falta de acción institucional que denuncian residentes de las zonas.

Aunque Palavé, localidad del sector de Manoguayabo, no cuenta con un espacio propio para el entierro de sus comunitarios, los residentes de esta comunidad, junto a sectores que van desde el Café de Herrera hasta Guajimía, utilizan el cementerio de Hato Nuevo para sepultar a sus fallecidos, situación que ha generado sobrecarga en el lugar, según aseguró un empleado de este camposanto, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato.

Indicó que el lugar se encuentra “lleno” al tiempo de explicar sobre la logística al momento de nuevos entierros, tras precisar que se agregan nichos arriba de otros ya existentes, teniendo como resultado columnas de hasta cinco hornacinas.

Tumbas sin nombres

Mientras explicaba a un equipo de LISTÍN DIARIO la forma de colocar los nichos, el empleado destacó un aspecto importante: la falta de identificaciones en las tumbas.

Al momento de llevar un control de las personas sepultadas en este espacio y a la hora de brindar detalles a familiares que indican tener parientes allí, se torna “imposible” otorgar una respuesta oportuna si estos no cuentan con los nombres y fechas correspondientes.

Denunció además la falta de seguridad y limpieza en el cementerio.

Citó la necesidad de que el ayuntamiento designe personal de vigilancia en el espacio.

La basura y los escombros no pasaron inadvertidos y constituyen una llamado de urgencia para la intervención de las autoridades correspondientes.

A esta situación se suma la falta de seguridad, ya que la puerta del cementerio, por donde se coloca el candado, fue rota recientemente, dejando el lugar sin la única medida de seguridad con la que contaba.

Esto ha permitido el ingreso de personas que utilizan el espacio de manera inapropiada, afectando el respeto que debería prevalecer en un camposanto.

Municipio en retroceso

El doctor Eder Matos, oriundo de este municipio, expresó su preocupación ante el abandono mostrado por las autoridades que deben velar por el orden, la limpieza y la calidad de vida de los munícipes residentes de Hato Nuevo, destacando la baja presencia del alcalde.

“He visto que ha aumentado la insalubridad que tenemos aquí en este municipio, las calles desbaratadas, poca presentación a nivel de lo que viene siendo el mismo síndico. El cementerio lo vemos de mal a peor, gran ejemplo tenemos con las carreteras vecinales que ha sido un declive total”, afirmó Matos.

Señaló que Hato Nuevo va en “retroceso a nivel de sindicatura” aún el municipio ha estado en un crecimiento constante la respuesta por parte del ayuntamiento asegura ha sido “baja” con “poca representación a nivel municipal de los mismo regidores”.

Llamado a Francisco Peña

Matos realizó un llamado a la toma de acción ante las condiciones presentes en el sector. Llamó a que “el síndico Francisco Peña visualice un poquito más aquellas personas que creímos en él en aquel entonces y le dimos el voto de confianza, aun habiendo terminado una muy mala gestión su hijo”, manifestó.

Cementerio de Herrera

Al igual que otros cementerios visitados por este medio, el de Herrera presenta las mismas características que solo señalan la baja participación de las autoridades en los camposantos, además del poco compromiso que se percibe al observar el estado en que se encuentra.

Una vista del descuido con los cementerios del Gran Santo Domingo.JOSÉ A. MALDONADO/LD

Con una entrada poco adecuada para el acceso de los visitantes y un cúmulo significativo de tierra, escombros y la decoración de algunos grafitis, se inicia el recorrido por este cementerio.

Tumbas que presentan hundimientos, algunos puntos del espacio con olores desagradables, basura y cruces en el piso son de las evidencias de descuido en el lugar.

Los camposantos de Hato Nuevo y Herrera se unen a la lista de espacios que presentan deterioros y signos de abandono de las autoridades responsables del mantenimiento de estos espacios públicos.