Revelan detalles sobre hombre que falleció después de lanzarse del cuarto piso de un residencial

La mañana del domingo 1 de febrero fue encontrado sin vida un hombre en el residencial Alto del Prado IV, ubicado en el kilómetro 13 de la autopista Duarte.

Según Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la persona se identificaba como Guillermo Pérez. Además, la institución cuenta con un informe preliminar que indica que el hombre, de 43 años de edad, se lanzó desde el cuarto nivel del inmueble.

“En el caso de Guillermo Pérez, tenemos un reporte preliminar de que el señor se habría lanzado desde un cuarto piso en el residencial Altos del Prado. Todavía se está trabajando, o sea, está en desarrollo, ya oportunamente estaremos diciendo mayores detalles”, expresó durante una rueda de prensa.

Asimismo, Pesqueira reveló que en el lugar de los hechos se encontró “una especie de documento” que servirá de ayuda para ampliar la investigación.

“En la escena del lugar se encontró una especie de documento con una escritura que ya el Ministerio Público, con autorización de los familiares, dará a conocer más adelante”, aseveró.

Supuestamente, el fallecido es hijo del destacado artista plástico Guillermo Pérez Chicón. No obstante, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades encargadas.