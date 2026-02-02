Obra lleva tranquilidad al sector Los Peralejos

Luego del remozamiento de la cañada Los Peralejos, en el sector con el mismo nombre del Distrito Nacional, los comunitarios aseguraron que, con los trabajos de limpieza y colocación de filtrantes de agua, cesa su preocupación por las inundaciones que se producían con las lluvias.

El presidente Luis Abinader, junto al director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, inauguraron este sábado los trabajos realizados para evitar acumulaciones de agua y readecuar la cañada que se encontraba al descubierto en varios puntos del sector.

Aunque los vecinos se mostraban contentos y confiados de que este remozamiento le devolverá un poco de tranquilidad, dijeron esperar los días de altas cantidades de lluvias para notar los resultados reales de la obra.

“Ahora se ve que arreglaron; hay que ver cuando baje agua para saber cómo se determina el proceso. El problema era cuando bajaba el agua de allá (señaló la calle paralela a donde se inaugura el espacio del badén que cierra la cañada), pero hasta que no haya un aguacero no sabemos si eso funcionó porque lo que hasta ahora vemos funciona bien”, aseguró Rafael, propietario de un colmado cerca de la cañada.

Redames de la Cruz, tío del niño Greimy Sterlin Suriel, el menor de 10 años que murió ahogado en el 2021, contó que desde ese año los vecinos denunciaron que la cañada presentaba un peligro para los residentes del sector y en los días de lluvias permanecían intranquilos, con miedo a que otra persona caiga por esta.

“Cada vez que llovía, el espacio de la cañada estaba resbaloso; se resbaló y cayó; no lo volvimos a encontrar hasta después que lo vieron colgando de una mata; eso fue algo que no olvidaré. Desde ese momento empezamos a reclamar que la cubran para evitar que esas cosas sigan pasando”, relató de la Cruz, con voz entrecortada al recordar la escena donde encontrar a su sobrino de 10 años.

Por otro lado, Luz María dijo que uno se encuentra un hueco al descubierto, significando un peligro para los vecinos, esperando que no se produzcan grandes lluvias que arrastren a otro niño como en 2021.

En uno de los extremos de la cañada se colocaron filtrantes que drenara el agua de la calle, en un espacio cerca de un parque recién construido.

rescate de cañadas

Al momento de la inauguración del remozamiento, Luis Abinader dijo que la finalización de esta obra permitirá mejorar la calidad de vida en la zona, evitando hechos trágicos como la muerte del menor.

Según las autoridades, los trabajos de este mantenimiento preventivo y correctivo incluyeron el encajonamiento de la cañada, instalación de tuberías de hasta 60 pulgadas, la intervención de los 1,430 metros lineales para el adecuado manejo de aguas residuales y pluviales

El director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados, Felipe Subervi, llamó a preservarla no tirando objetos en su interior.

Los residentes en Los Peralejos, además de mostrar su satisfacción por la cañada remozada, agradecieron la construcción de un parque recreativo en la zona

Durante el acto inaugural el director de la CAASD enfatizo que hasta el momento esa institución ha concretizado el saneamiento de 19 kilómetros de cañada, tras la meta de los 30 kilómetros propuestos por el gobierno y llegar a 50 kilómetros al finalizar el período gubernamental de Abinader.