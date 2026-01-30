Digesett y ADN actuarán contra estacionamiento de vehículos en alrededores de parques

Los parques del Distrito Nacional, diseñados como espacios de recreación para los ciudadanos, continúan siendo utilizados como estacionamientos con fines de “paradas improvisadas” por parte de choferes de diferentes rutas, como Invivienda y Villa Altagracia.

Esto ha generado quejas de residentes, al no poder disfrutar de estos espacios como debería ser.

Ante esta problemática, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, respondió a las denuncias publicadas por Listín Diario asegurando que las autoridades buscarán solución a la problemática, sin entorpecer el trabajo de los choferes del transporte público.

Mejía aseguró que está prohibido el uso de las aceras como estacionamiento de vehículos tanto públicos como privados,

El "no estacione" parece no aplicar para las rutas de choferes que se encuentran en el parque de la avenida Mella.Víctor Ramírez

Enfatizó que de ser utilizados estos espacios de manera indebida, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) actuaría inmediatamente mediante el uso de grúas para limpiar las vías peatonales.

“En las aceras no se permite que haya parqueos, y cuando se presentan esas situaciones, nosotros actuamos de inmediato”, explicó.

Sin embargo, reconoció que existen algunos puntos específicos donde los vehículos del transporte público se estacionan en las calles adyacentes a parques, lo que rápidamente provoca caos vehicular, taponamientos y hasta accidentes.

Antes esta situación, indicó que ya ha presentado la denuncia a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

A pesar de lo afirmado por Mejía, ciudadanos consultados por Listín Diario aseguran que los parques Braulio Álvarez, Enriquillo, el de la avenida Mella y la plazoleta José Francisco Peña Gómez han sido ocupados por rutas de transporte público, afectando la tranquilidad del entorno, la limpieza y el libre tránsito.

Los quejosos coinciden en que “no es el ambiente adecuado que se debe percibir en un parque”. Aunque la presencia de estos choferes no moleste, el riesgo de utilizar esos espacios como parqueos provoca taponamientos e incide también en el deterioro del ambiente.

Digesett

Consultados sobre las quejas, las autoridades de la Digesett informaron que realizarán un reporte lo antes posible para evitar que esta práctica se siga realizando en los parques.

La institución estatal hizo un llamado a la ADN para que de igual forma interceda ante esta situación.

Advirtieron que de seguir realizando estas prácticas fiscalizaran los vehículos, además de poner multas y sanciones si estas acciones siguen realizándose, a pesar de señales de tránsito que prohíben estacionarse en esos lugares.