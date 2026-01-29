Todo listo para el Carnaval Vegano: más de 230 grupos y decenas de artistas en escena

La ciudad de La Vega está lista para recibir su icónico carnaval, celebración que cada año reúne a miles de visitantes de todo el territorio nacional para ver desfilar a los diablos cojuelos, y disfrutar de una las expresiones culturales y artísticas más importantes del país.

La alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio visitó las instalaciones del LISTÍN DIARIO junto a la reina del Carnaval Vegano, Kiara Ortiz, el Rey Momo, Ramón Salcedo, alias “Chanina”, una comitiva de coloridos diablos cojuelos y otros personajes insignia de esta festividad.

Custodio adelantó que este año participaran más de 230 grupos de diablos cojuelos, organizados a través de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE) en conjunto con las autoridades locales como la gobernación, el ayuntamiento, y el senador de la provincia.

“Esto es una tradición que de por sí, yo te puedo decir que tiene una magia, un encanto, que tiene una importancia extraordinaria porque unifica a todos los sectores de La Vega; clases sociales, trabajadores, empresarios, funcionarios, todo tipo de persona”, expresó la alcaldesa.

El carnaval iniciará a colorear las calles de la ciudad a partir del domingo primero de febrero, donde los diablos cojuelos exhibirán sus disfraces, y las personas podrán disfrutar de decenas de actividades.

La reina del Carnaval Vegano, Kiara Ortiz, de 20 años, expresó su honor por haber sido elegida reina de esta tradicional festividad, al momento que, resaltó la organización y la seguridad que brinda el carnaval a todos los visitantes.

Ramón Stalin Salcedo destacó la labor de la alcaldía en ser un ente facilitador “para que la gente goce de una sana diversión, pero manteniendo el derecho fundamental de las personas que viven en el área de carnaval”.

Asimismo, resaltó que el carnaval no solo es una fiesta cultural, sino también, un motor económico para la región. Explicó que se estima que el evento mueve alrededor de 600 millones de pesos entre enero y febrero, beneficiando a comerciantes, vendedores y diversos negocios locales.

Además, La Vega ofrece un carnaval tradicional en el Parque Duarte, donde se exhiben trajes de los años 70, 80 y 90, brindando una experiencia "romántica" y nostálgica a los locales, y visitantes.

La ciudad también cuenta con el primer museo del carnaval del país.

Amparo Custodio que la magia del carnaval de La Vega es que es una tradición que se transmite de generación en generación, al asegurar que la “pasión de los veganos por su carnaval es palpable, y la unidad entre los diferentes sectores de la sociedad es clave para su éxito”.

La alcaldesa enfatizó que el carnaval es un evento que unifica a la familia y a la comunidad, sin importar clases sociales.

“Mi pueblo ama su carnaval y yo amo mi pueblo. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que integrarnos en de cuerpo entero a la organización, a ser facilitadores de los procesos. Creo que la cultura es algo que caracteriza cada lugar. El vegano tiene su propia identidad, ama su carnaval y por lo tanto, creemos nosotros que el Carnaval Vegano no solamente es color, es unión, es un evento que unifica a la familia, es un evento que identifica al vegano”, afirmó Custodio.

El Carnaval Vegano 2026 llegará a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Este año, entre los artistas confirmados figuran OPG, Los Capítulos, Shadow Blow, Junaa, Rochy RD, Jeezy, Dito, Yiyo Sarante, Crazy Design y Raulin Rodríguez.