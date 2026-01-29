Choferes de diferentes rutas ocupan espacios de parques públicos

Lo que se supone deben ser lugares de recreación para los ciudadanos, hoy no son más que “exclusivos parqueos”, ocupados por diferentes rutas de transporte público.

Durante un recorrido por diferentes parques del Distrito Nacional, se observa como los parques son “gobernados” por diferentes rutas de transporte público y obstaculizaban las calles adyacantes.

Una problemática que afecta tanto el uso de los espacios públicos como la movilidad urbana, desde taponamientos por parte de los conductores, al no tener suficiente espacio para transitar por las vías, hasta una cantidad de montones de basuras que hacen que la vista de estos parques luzca desagradable y en total deterioro.

La “invasión” de estos espacios públicos por parte de las diferentes rutas de transporte, es evidente en el parque Braulio Álvarez.

La presencia constante de estos vehículos bloqueando la vista de quienes se encuentran allí para relajarse, es descrito como una “falta de respeto” por parte de los ciudadanos.

“Mira el tránsito como está, si esos vehículos no estuvieran ahí parados este tapón no estaría, a mí en lo personal el hecho de que ellos estén ahí no me molesta, el problema es lo que puede provocar que ellos utilicen las calles para eso, hasta un accidente”, fue lo que expresó una ciudadana mientras se encontraba sentada en uno de los bancos del parque.

Ruta de transporte público ocupa espacios en parques.Victor Ramírez/ Listín Diario

La misma situación se vive en el parque Enriquillo, allí también se pudo constatar la ocupación de estos espacios. En sus alrededores los vehículos formaban una ronda mientras se encontraban estacionados.

Esta problemática también se repite en el parque de la avenida Mella, y en la plazoleta Jose Francisco Peña Gómez, ubicada en la cabecera del puente Francisco del Rosario Sanchez o puente de la 17.

Los ciudadanos consultados coinciden en que es “necesario que los controles de las diferentes rutas que irrumpen la tranquilidad de los parques tengan consigo por lo menos un permiso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que les obligue a regular el caos y conservar la limpieza del entorno de los lugares de recreación”.

Mucho descuido

La ocupación de los parques de recreación, visitados por Listín Diario, no es el único problema de esos lugares de esparcimiento

Cuando hablamos de parques, a nuestra mente llegan las imágenes de niños corriendo por todo el lugar mientras disfrutan de las diferentes atracciones de diversión.

Al contemplar las condiciones de estos lugares, hace que esa idea sea eliminada con anticipación. Las bolsas con desperdicios de frituras y los envases de bebidas gaseosas o de agua, se son arrastrados por el viento en cada área recreativa

La basura en los alrededores, los indigentes sin hogar y los pedigüeños, hacen que cada parque deje de ser atractivo para que las familias acudan a recrearse y estos cumplan la misión para la que han sido concebidos.

Es por eso que los ciudadanos consultados llamaron a la alcaldía de la capital y a la Dirección de Parques y Embellecimientos, para que recuperen esos lugares de recreación.

“Este no es el ambiente que se debe visualizar en un parque, ¿tú crees que un padre va querer traer a sus hijos en las situaciones en las que se encuentra esto?, aquí por lo menos debe de haber alguna vigilancia y no la hay”, comentó María Altagracia, una ciudadana.