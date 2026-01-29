ADN entrega primera etapa del bulevar y parque Pedro Livio Cedeño

Con una inversión de 40 millones de pesos, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) inauguró este miércoles la primera etapa del bulevar y parque Pedro Livio Cedeño, como parte de su programa de recuperación de los espacios públicos.

De acuerdo con el cabildo, este remozamiento se extiende por unos 400 metros desde la avenida Padre Castellanos hasta la avenida Juan Pablo Duarte.

Indicó que se reconstruyó el área de juegos infantiles, con la instalación de un circuito inclusivo para niños y niñas con discapacidades.

Además de la colocación de bancos, aceras, drenajes, zafacones, mesas, verja perimetral y un gazebo que fue revitalizado para realizar actividades recreativas.

“Hoy no solamente entregamos una obra, hoy devolvemos dignidad, orden y espacios de vida a esta comunidad, porque Santo Domingo no es solo calles y cemento, también es su gente", manifestó la alcaldesa Carolina Mejía.

Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) inauguró la primera etapa del bulevar y parque Pedro Livio Cedeño.Jorge Luis Martinez/ Listín Diario

La ejecutiva edilicia indicó que es responsabilidad de los dominicanos conservar el parque en "buen estado".

"Invitamos a que esta inversión, la población, todos los usuarios, la cuiden, que las inversiones no tienen sentido si no son asumidas y cuidadas por quienes las disfrutamos", declaró Mejía.

A la actividad asistió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó los beneficios que proporcionará a los comunitarios la inauguración de este espacio recreativo.

"Es una valiosísima actividad que permite que los munícipes disfruten de esta gran intervención que ha hecho el ayuntamiento, lo que valoriza la vida y la situación del estado dominicano", declaró Pacheco al Listín Diario.

Sobre la segunda etapa

En este momento, la segunda etapa del bulevar de la Pedro Livio Cedeño está siendo intervenido y la alcaldía afirma que será entregado en el presente año.

Esta continuación del proyecto abarca desde la calle Marcos Adón hasta la Juan Pablo Duarte y contempla otros 700 metros.

Durante la actividad, el cabildo indicó que ambas etapas del bulevar Pedro Livio Cedeño se remozan bajo un valor total que asciende a RD$74 millones.

Con este proyecto, la ADN pretende beneficiar a sectores colindantes en estas vías, tales como Villas Agrícolas, ensanche Luperón y Villa Juana.

Otros detalles de la obra

La iniciativa de la construcción del bulevar y remozamiento del parque Pedro Livio Cedeño tiene un total de 2,714 metros cuadrados de aceras y 1,759 metros lineales de contenes.

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.Jorge Martínez /Listín Diario

También fueron colocados 176 bolardos para garantizar el tránsito peatonal y evitar que los vehículos se aparquen indebidamente en las aceras, aseguró la alcaldesa Mejía.

En ese sentido, se instalaron 20 nuevos postes de tendido eléctrico y 92 luminarias para mejorar la seguridad en el entorno.

La alcaldesa afirmó que se adecuaron los accesos a los callejones para facilitar el paso.

Además, realizaron arreglos en el drenaje con la construcción de nuevos colectores y la recuperación de 650 metros de alcantarillas colapsadas.