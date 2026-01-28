Se normaliza en un 90% tráfico aéreo entre Las Américas y Estados Unidos tras tormenta invernal

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), alrededor del 90% de los vuelos con destino a ciudades de los Estados Unidos se están desarrollando con normalidad, permitiendo el traslado de cientos de pasajeros que permanecían varados desde el pasado fin de semana.

El tráfico aéreo entre la República Dominicana y Estados Unidos comenzó a retomar la normalidad este martes, luego de varios días de interrupciones provocadas por una intensa tormenta de nieve que afectó amplias zonas del territorio estadounidense.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por el director corporativo de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), Luis López, aunque la situación ha mostrado una mejoría sustancial, este martes aún se registraron algunas cancelaciones.

Entre ellas figuran tres vuelos de la aerolínea JetBlue, dos con destino a Nueva York y uno hacia San Juan, Puerto Rico, así como otras tres operaciones de American Airlines desde y hacia Miami, Florida.

López destacó que, fuera de estos casos puntuales, el resto de las operaciones aéreas se ha estado realizando sin inconvenientes, tanto en vuelos procedentes de Estados Unidos como en las salidas desde la terminal de Las Américas.

Indicó además que los pasajeros que no pudieron viajar durante el fin de semana están siendo reubicados progresivamente en las jornadas de este martes y mañana miércoles, cuando se espera que las operaciones se normalicen en un 100 %.

“Hoy martes, la mayoría de los vuelos programados por el Departamento de Operaciones de Vuelos del Aeropuerto Internacional de Las Américas han podido salir y regresar sin ningún tipo de problema, luego de que la tormenta de nieve ha mermado su intensidad en Estados Unidos”, expresó el ejecutivo de Aerodom.

Resaltó que muchos de los vuelos están saliendo con un factor de ocupación superior al 95%, reflejo de la alta demanda acumulada por los pasajeros que no habían podido desplazarse en días anteriores.

Mientras tanto, decenas de viajeros continúan realizando largas filas en los mostradores y oficinas de las aerolíneas para regularizar su estatus y confirmar nuevas fechas de salida hacia ciudades estadounidenses.

Las cancelaciones y retrasos registrados en los últimos días impactaron de manera directa a viajeros con vuelos de salida y llegada, especialmente en rutas hacia y desde ciudades norteamericanas severamente afectadas por el fenómeno climático.

La tormenta provocó cierres temporales de aeropuertos, acumulación de nieve y hielo en las pistas y condiciones consideradas inseguras para la aviación comercial, obligando a las aerolíneas a suspender operaciones por razones de seguridad.

Luis López aseguró que las autoridades aeroportuarias, en coordinación con las líneas aéreas, han trabajado de forma continua para restablecer gradualmente el flujo normal de vuelos.

Señaló que, de mantenerse la mejoría en las condiciones climáticas, a partir de este miércoles el tráfico aéreo entre la República Dominicana y Estados Unidos podría normalizarse por completo, tras varios días marcados por severas interrupciones.

El impacto de la tormenta explicó, ha sido considerable en importantes ciudades de Estados Unidos, afectando no solo vuelos internos, sino también conexiones internacionales, incluyendo las rutas que enlazan con los principales aeropuertos dominicanos.