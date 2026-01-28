Al menos 8,000 pasajeros quedaron varados en aeropuertos de RD por tormenta invernal en EEUU

La intensa tormenta de nieve invernal que azotó durante el pasado fin de semana gran parte de Estados Unidos provocó un fuerte impacto en el tráfico aéreo entre ese país y República Dominicana, dejando al menos 8,000 pasajeros varados y forzando la cancelación de unos 60 vuelos comerciales en distintas terminales aéreas del país.

Las interrupciones se registraron principalmente en los aeropuertos operados bajo el contrato de concesión entre el Estado dominicano y la empresa Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), filial de la corporación internacional VINCI Airports, según informaciones preliminares obtenidas en las propias terminales.

La situación afectó con mayor severidad a los viajeros con vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, dos de las principales puertas de enlace aéreo entre la República Dominicana y diversas ciudades estadounidenses.

En ambas terminales se vivieron escenas de largas filas en los mostradores, salas de espera abarrotadas y pasajeros cargando equipajes mientras aguardaban información sobre la reprogramación de sus vuelos.

Muchos de ellos manifestaron preocupación ante la incertidumbre de sus itinerarios, conexiones perdidas y compromisos laborales o familiares en Estados Unidos.

Cientos de pasajeros que ya contaban con boletos confirmados en los vuelos suspendidos tuvieron que esperar entre 48 y hasta 72 horas para poder viajar, debido a la paralización parcial del tráfico aéreo ocasionado por el cierre temporal de aeropuertos en territorio estadounidense.

La acumulación de nieve en las pistas y las restricciones operacionales impuestas por las autoridades aeronáuticas de ese país se mantuvieron vigentes para prevenir cualquier tipo de accidente que afectara a los viajeros.

Durante el fin de semana, las aerolíneas se vieron obligadas a cancelar o reprogramar vuelos tanto de ida como de regreso, lo que generó un efecto dominó que impactó también a viajeros que debían arribar a la República Dominicana desde Estados Unidos.

Como resultado, numerosos pasajeros quedaron varados no solo en aeropuertos dominicanos, sino también en terminales estadounidenses, a la espera de que las condiciones climáticas permitieran la reanudación segura de las operaciones aéreas.

No obstante, tras la mejoría gradual del clima en varias ciudades estadounidenses, este miércoles el panorama comenzó a normalizarse.

Los vuelos con destino y procedencia de Estados Unidos empezaron a operar con mayor puntualidad y regularidad, devolviendo poco a poco la calma a las terminales aéreas que habían permanecido congestionadas.

Desde tempranas horas de este miércoles se observó un notable dinamismo en los aeropuertos, con un flujo considerable de pasajeros, especialmente de cientos de nacionales y extranjeros que no habían podido abandonar el país durante el fin de semana debido a la interrupción de los vuelos.

Las autoridades aeroportuarias y representantes de las aerolíneas reiteraron que este tipo de situaciones responde a factores climatológicos fuera de su control, y subrayaron que las cancelaciones se realizaron priorizando la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones.

Asimismo, exhortaron a los viajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas y de los aeropuertos, especialmente durante la temporada invernal, cuando fenómenos meteorológicos de gran intensidad suelen afectar con frecuencia el tráfico aéreo internacional.