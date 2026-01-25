Indomet pronostica lluvias pasajeras en Santo Domingo y otras provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que este domingo en el territorio nacional se observará un cielo soleado y poco nuboso, debido a que la vaguada se aleja del área.

Sin embargo, hacia localidades de Barahona, Pedernales, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, entre otras, se producirán incrementos nubosos con algunos chubascos locales por el arrastre del viento.

Mientras que, para la tarde, se esperan lluvias pasajeras en algunos sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte y La Vega.

“Lunes 26 de enero, día del natalicio de unos nuestros padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, tendremos condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, predominando un ambiente soleado, poco nuboso, sin precipitaciones importantes”, indicó el Indomet.

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.