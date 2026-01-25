Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Decenas de vuelos cancelados con destino a Punta Cana por tormenta en Estados Unidos

De acuerdo al portal “Flightaware”, más de 10,000 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos.

Aeropuerto internacional de Punta Cana. ARCHIVO

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Al menos doce vuelos de Estados Unidos con destino a Punta Cana han sido cancelados este domingo debido a una poderosa tormenta de nieve que afecta gran parte de la nación norteamericana.

Los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, eran procedentes de las ciudades: Newark, New York, Filadelfia, Charlotte, Atlanta, Dallas, Washington, y en Canadá, la ciudad de Toronto.

Según agencias, más de 47,000 hogares están sin electricidad en Texas, el segundo estado con más habitantes de Estados Unidos.

A continuación los vuelos cancelados:

UA2122 - Newark

AA3043 - New York

AA3174 - Filadelfia

AA3041 - Charlote

AA2641 - Filadelfia

DL1796 - Atlantla

AA2800 - Charlote

DL2985 - New York

AA2367 - Dallas

UA2055 - Washington

JBU 1269- New York

AC 1796 - Toronto

