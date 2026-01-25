Decenas de vuelos cancelados con destino a Punta Cana por tormenta en Estados Unidos
De acuerdo al portal “Flightaware”, más de 10,000 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos.
Al menos doce vuelos de Estados Unidos con destino a Punta Cana han sido cancelados este domingo debido a una poderosa tormenta de nieve que afecta gran parte de la nación norteamericana.
Los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, eran procedentes de las ciudades: Newark, New York, Filadelfia, Charlotte, Atlanta, Dallas, Washington, y en Canadá, la ciudad de Toronto.
Según agencias, más de 47,000 hogares están sin electricidad en Texas, el segundo estado con más habitantes de Estados Unidos.
A continuación los vuelos cancelados:
UA2122 - Newark
AA3043 - New York
AA3174 - Filadelfia
AA3041 - Charlote
AA2641 - Filadelfia
DL1796 - Atlantla
AA2800 - Charlote
DL2985 - New York
AA2367 - Dallas
UA2055 - Washington
JBU 1269- New York
AC 1796 - Toronto